Euroopa Komisjon teeb ettepaneku kehtestada Venemaa gaasi hinnale ülempiir

Komisjoni kriisimeetmed hõlmavad ka elektritarbimise kohustuslikku kärpimist tipptundidel Euroopa Liidu piires.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul tuleks tohutu kasum, mille nafta-ja gaasifirmad ootamatult teeninud on, investeerida toetust vajavatesse majapidamistesse ja ettevõtetesse ning puhastesse kodumaistesse energiaallikatesse.

Von der Leyen märkis, et gaasikulusid tuleb jätkuvalt minimeerida, et kärpida tulusid, mida Venemaa president Vladimir Putin kasutab Ukraina sõja rahastamiseks.

"Me kõik teame, et meie sanktsioonid mõjutavad Venemaa majandust sügavalt ja avaldavad tugevat negatiivset mõju. Kuid Putin puhverdab seda osaliselt fossiilkütuste tulude kaudu. Nii et siin on eesmärk, et peame kärpima Venemaa tulusid, mida Putin kasutab oma kohutava sõja rahastamiseks Ukrainas. Ja nüüd tasub meie viimase kuu töö tõesti ära, sest sõja alguses, kui vaadata imporditud gaasi, siis 40 protsenti sellest oli pikka aega Venemaa gaas. Tänaseks oleme langenud vaid üheksa protsendi peale," lausus von der Leyen.