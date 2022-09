Valitsus esitab Euroopa Kontrollikoja liikmekandidaadiks Pentus-Rosimannuse

Peaminister Kaja Kallase sõnul on Pentus-Rosimannus väga tugev kandidaat.

"Keit Pentus-Rosimannusel on suur kogemus riigivalitsemise ja finantsvallast. Ta on tõestanud end järjekindla finantsdistsipliini nõudlejana nii parlamendi rahanduskomisjonis kui ka rahandusministri töös, ta on kokku pannud kolm eelarvet ja suutnud kriisiaastatel hoida riigi rahandust rangetes raamides. Mul oleks kahju jääda ilma suurepärasest rahandusministrist, aga usun, et ta on Euroopa Kontrollikotta väga tugev kandidaat, kes teeks seal head tööd ja oleks Eestile väärikas esindaja," ütles Kallas.

Isamaa samas ei toetanud Pentus-Rosimannuse kandidatuuri.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles ERR-ile, et Isamaa hinnangul ei ole praegu õige aeg, keset energiakriisi ja eelarveläbirääkimisi selliseid otsuseid kiirustades teha. "See, et rahandusminister esitab iseennast, on väga halb pretsedent. Väga halb pretsedent, ma kordan," lausus Seeder.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel esitas Pentus-Rosimannuse valitsuse kabinetiistungil kandidaadiks siiski tema erakonnakaaslane, maaeluminister Urmas Kruuse, kes täitis ka rahandusministri ülesandeid.

Seedri sõnul suheldi ka riigikontrolliga vaid telefoni teel. "Niisuguse protsessiga kõrge riigiametniku määramine ei ole meie hinnangul samuti kohane," märkis ta.

Seeder lisas, et Isamaa on oma seisukohta teistele valitsuserakondade juhtidele ka varem selgelt väljendanud.

Pentus-Rosimannusel on üle 15-aastane kogemus riigi tippametites töötamisel, millest ligi kuus aastat on ta juhtinud keskkonnapoliitika-, välispoliitika- ja rahanduspoliitika valdkondi ministrina, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo. Ministrina on ta osalenud Euroopa Liidu ministrite nõukogu tegevuses ja läbirääkimistes Euroopa Komisjoniga. Tal on rahvusvahelise õiguse ja diplomaatia magistrikraad USA Tuftsi ülikooli Fletcheri instituudist.

Praegu on Eesti-poolne liige Euroopa Kontrollikojas endine peaminister Juhan Parts. Aastatel 2004-2016 oli Eesti-poolne kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid.

Partsi ametiaeg lõppeb 2023. aasta kevadel.

Euroopa Kontrollikoda on üks viiest Euroopa Liidu institutsioonist Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Kohtu kõrval.