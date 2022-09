Justiitsministril on kahtlusi Pentus-Rosimannuse esitamise korrektsuse suhtes

Justiitsminister Lea Danilson-Järg (Isamaa) ütles, et tal on kahtlusi rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse (Reformierakond) Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks esitamise juriidilise korrektsuse suhtes, kuid kuna selle kohta on vähe infot, siis tuleks protsessi laiemalt avada.