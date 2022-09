Pentus-Rosimannus: minu valimine toimus korrektselt

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kinnitas usutluses ERR-le, et ei oska kuidagi kommenteerida väiteid, et tema kandidatuuri esitamine Euroopa Kontrollikoja liikmeks oli sisuliselt korruptsioonireeglitega vastuolus. Rosimannuse väitel on riigikantselei igati kinnitanud, et formaalselt oli kõik korras.

Millal täpselt sündis Reformierakonna otsus, et just teid esitatakse valitsusele kui võimalikku Euroopa kontrollkoja liikmekandidaati?

Selle valiku ja otsuse tegi lõpuks erakonna esimees, peaminister Kaja Kallas. Erakonna juhatusega oli viimane mõttevahetus sel teemal eelmisel neljapäeval (samal päeval hääletas valitsus Keit Pentus–Rosimannuse kandidatuuri - I.K.)

Te ise ühtegi sammu ei astunud, et oma kandidatuuri esitada?

Muidugi olin ma andnud peaministrile nõusolekul selleks, et ta saaks selle kandidatuuri esitada.

Kas oli palju kandidaate peale teie?

Ei oska seda öelda. Sellise kaaluga valikud ja otsused on alati olnud erakonna juhi teha.

Tsiteerin korruptsioonivastast seadust: paragrahv 11 lõige 1 kohaselt ei või ametiisik teha otsust iseenda suhtes. See on ametnikele kehtiv toimingupiirang, mille teadva rikkumise eest on ette nähtud karistusõiguslikud tagajärjed. Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahv 202 lõige 1 kohaselt esitab kontrollikoja liikme kandidaadi valitsus. Vabariigi Valitsuse reglemendi paragrahv 12 punkt 3 kohaselt teeb selleks ettepaneku rahandusminister.

Kuna te iseennast esitada ei saanud siis kasutasite olukorra lahendamiseks ära võimalust, läksite välisvisiidile. Teie asemel oli ajutiselt rahandusministri ülesannetes maaeluminister Urmas Kruuse. Kas see teile endale ei näe kehv välja?

Ma ei kasutanud võimalust minna välismaale, vaid täitsin rahandusministri ülesandeid eurogrupi ja Euroopa rahandusministrite aruteludel. Seal arutati praegust inflatsiooni, energiahindade kallinemist ja räägiti eelarvereeglite tuleviku üle. See oli väga põhjalik ja päris keeruline kohtumine Euroopa Liidu rahandusministrite vahel. Mul ei olnud kuidagi võimalik sellest eemale jääda.

Aga kas poleks olnud lihtsam ja ausam see, kui te oleksite astunud tagasi, läinud riigikokku ja siis oleks järgmine rahandusminister teid sellesse ametisse pakkunud?

Valitsuse otsuse tegemise protseduuri on hinnanud ka riigikantselei. Ja riigikantselei hinnang on olnud täiesti üheselt, et kõik oli täiesti korrektne. Nemad on selles küsimuses valitsuse nõuandjad, ja ma usaldan neid. Keda ma siis veel peaksin usaldama?

Miks ma seda tegelikult küsin? Nimelt endine riigiprokurör Steven Hristo Evestus on esitanud ERR-i portaalis ilmunud artiklis üsna rängad kahtlustused: kui Keit Pentus-Rosimannus enda esitamise ettepaneku tegemisse sekkus, on alust rääkida toimingupiirangu tahtliku rikkumise kahtlusest. Evestuse artiklis oli ka viide teie kunagisele erakonnakaaslasele Neinar Selile, kes mõisteti kriminaalkorras süüdi põhimõtteliselt samasuguste toimingute pärast. Seli oli nii Tallinna Sadama nõukogu esimees kui ka Eesti Olümpiakomitee president. Ta lasi hääletada Tallinna Sadama nõukogu koosolekul otsuse poolt maksta Eesti Olümpiakomiteele 250 000 eurot toetust. Ei lugenud ka see, et Seli hääletuse ajal ise kätt ei tõstnud. Formalselt oli ka seal kõik korras aga kohus Selit ei uskunud ja nüüd on mees kriminaalkurjategija. Kas te ei karda, et teid võib midagi sarnast ees oodata?

Veelkord, kogu selle valitsuse otsuse tegemise protsessi on riigikantselei, kes selles küsimuses kindlasti on pädev, väga põhjalikult juba hinnanud. Ja leidnud, et kõik käis nõuetekohaselt.

Ma ei olnud mitte ühelgi viisil selle otsuse tegemise juures, olin 1600 kilomeetri kaugusel. Nii nagu Urmas Kruuse seda esitas, sellele etteheiteid pole olnud.

Jah, formaalselt on kõik korras, aga see näeb välja näeb välja täpselt samasugune käitumine nagu juhtus Neinar Seliga. Formaalselt Seli ei osalenud otsustamises, kuid aitas asja ette valmistada ja kohus mõistis ta süüdi.

Ma isegi ei oska selle paralleeli kohta midagi öelda, see on ikka väga uljas. Valitsuses on teatud reeglid ja nendest reeglitest on kinni peetud. Jah ma mõistan, et selle otsuse sisu ei ole kõigile meelepärane, sellel on kindlasti omajagu sisepoliitilisi huvisid. Sellega tuleb leppida, et kõigile meelepärast otsust valitsus sel korral tõepoolest ei teinud.

Kas ise valmistasite või olite teadlik, et rahandusministeeriumis valmistatakse ette pabereid teie kandidatuuri esitamiseks?

Selja taga keegi neid ju esitada ei saa, nõusoleku selleks kandidaadiks olemiseks olin ju andnud. Olin esitanud ka oma eluloo kirjelduse, nii nagu nõuded seda ette näevad. Sellist olukorda ei saa ju tekkida, et inimene, kes ei ole absoluutselt teadlik, et tema kandidatuuri kaalutakse sellest kuidagi hiljem teada saab.

Oskate öelda, millest on juba ammu ajakirjanduses ringelnud kuulujutud või kust need pärinevad, et just teie olete see inimene, kes Euroopa Kontrollikotta läheb? Ma vaatasin arhiivist järgi, et näiteks ERR küsis teie käest sedasama küsimust juba juulikuu keskel. Te olete teinud ikkagi mingit lobitööd oma kandidatuuri edendamiseks?

Ma ei oska öelda, kust kuulujutud pärinevad. Kui vaadata kontrollikoja koosseisu, siis seal töötavad praegugi mitme riigi varasemad rahandusministrid. Võimalik, et see on olnud üks põhjus. Aga kuulujuttude kohta tuleb küsida nende inimeste käest, kes kuulujutte levitavad.

Kas te selleks olete valmis, et alustatakse ikkagi uuringut, et kas te olete pannud midagi sarnast toime nagu Neinar Seli?

Igasugusteks asjadeks peab valmis olema, aga veelkord, otsuse tegemise korrektsust on riigikantselei hinnanud ja selle kohta avalikult oma hinnangu esitanud. Sellega on kõigil võimalik tutvuda.

Mingisuguseid varasemaid kokkuleppeid või arutelusid teie kandideerimise kohta nii erakonna sees kui ka koalitsioonipartneritega pole kunagi olnud?

Kas keegi kunagi on varasemalt rääkinud selles kontekstis minust, seda kinnitada ma kindlasti ei saa - ma ju ei tea kõikide toimunud vestluste detaile. Aga veelkord, reformierakonna esimees andis teavituse juhatuse liikmetele eelmise neljapäeva hommikul valitsuse istungi eel. Ja ma olin varem selleks oma nõusoleku andnud.

Need paberid rahandusministeeriumis teie kandidaadiks esitamise kohta valmistati siis ette varem kui neljapäeval?

Ma olin ikkagi eelnevalt loomulikult esitanud oma CV, ega muidu ei oleks saanud seda ettepanekut teha ja ma pidin ju üle kinnitama oma nõusoleku.

Miks ma seda küsin? Juhul kui oli olemas sisuline kokkulepe Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide vahel, siis miks te ei oleks võinud tõepoolest olla mõned kuud või pool aastat riigikogus? Teie kohale kerkib nüüd kahjuks kahtlustuse vari, et tegemist oli jokk skeemitamisega?

Ma ei oska selle varju kohta suurt eriti midagi rohkemat öelda, et riigikantselei kinnitusel käis otsustamine igati nõuetekohaselt. Ja küllap te mõistate ka ise, et sisepoliitiliselt kindlasti on neid, kelle jaoks see otsus ei olnud meelepärane või miks üks osapool soovis, et praegune kontrollikoja liige Juhan Parts sellel kohal jätkaks.

Loomulikult selliseid sisepoliitiliselt huvid alati mõjutavad ka neid väljaütlemisi, mis olid küllaltki närvilised eelmisel nädalal. Ma ise leian, et ega siis midagi pole teha, tuleb mõista ka selliseid väljaütlemisi. See käib poliitika juurde.

Ma ei taha üldse anda hinnangut, kas te sobite sellesse ametisse või mitte. Selle intervjuu eesmärk on tegelikult ikkagi üritada selgitada neid asjaolusid, et kas tõepoolest võib olla õhus seaduserikkumise kahtlus, nii nagu kirjutab Steven Hristo Evestus oma artiklis.

Ma ei ole selle artikliga täna jõudnud tutvuda, kuna olen varahommikust alates tegelenud riigieelarvestrateegia kokkupaneku küsimustega.

Aga sellele väitele, mida teie praegu esitasite on lihtne vastus olemas, ma ei osalenud sellel hetkel, kui valitsus otsust tegi valitsuse istungil, vaid ma tõepoolest olin rohkem kui tuhande kilomeetri kaugusel. Ja pidasin sel ajal arutelusid Euroopa rahandusministritega sootuks teistel teemadel. Ka ettepanekut ei esitanud mitte mina, vaid ettepaneku esitas rahandusministri ülesandeid täitev Urmas Kruuse. Kõik reeglid olid täidetud.

Kas teil tegelikult on etteheiteid ka riigisekretär Taimar Peterkopile? Tema ülesanne ongi jälgida, et formaalselt õiged otsused oleks seda ka sisuliselt, mitte ei paista jokk-skeemitamisena? Jah, formaalselt te ei esitanud ennast ise, te ei tohigi seda teha, sest see on seadusevastane. Reformierakond ja teie kasutasite skeemi, mille puhul maaeluminister, kes oli üks päev ametis rahandusministri kohusteäitjana, esitas teie kandidatuuri.

Siin ei ole midagi erakorralist, olen ma ise täpselt samamoodi täitnud teiste ministrite ülesandeid ajal, kui nemad on täitmas oma ametikohustusi Eestit väljas ja nii oli see ka sel korral.