Kaja Kallas: Isamaa ajab oma sõprade toel kontrollikoja liikme teema inetuks

Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadi nimetamine on erakonna esimeeste kokkulepe, sest tegemist on poliitilise ametikohaga. Et Isamaa ajab oma sõprade ja lähedaste toel seda protsessi pingeliseks, on inetu, ütles peaminister ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas "Terevisioonis".

Seaduse järgi valitsus peab nimetama Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadi, aga kandidaadi peab otsima ja esitama valitsusele rahandusminister. Eelmise aasta lõpust umbes kaheksa kuud on olnud aega, et leida sobiv kandidaat. Mitu kandidaati rahandusminister Keit-Pentus Rosimannus teile selle ajaga esitanud on?

See kokkulepe on alati erakonna esimeeste vahel. See on alati nii olnud. See on poliitiline ametikoht. See lepitakse kokku täpselt samamoodi, nagu ministrid. Kuna me erakonna esimeestega kokkuleppele ei jõudnud selles osas, siis me leppisime kohe, et teeme selle teema üle hääletuse valitsuses. Nii et kõik on toimunud täpselt reeglite päraselt.

Rahandusminister esitas täpselt ühe kandidaadi, iseenda.

Juhan Parts oli üks kandidaat. Oli Kersti Kaljulaid üks kandidaat. Täpselt samamoodi, nagu oli Kadri Simson (Euroopa Komisjoni voliniku kohale - toim) üks kandidaat.

Nad (Parts ja Kaljualid - toim) ei olnud ise sellel hetkel rahandusministri ametis, kes pidid kandidaadi esitama.

See on erakonna esimeeste vaheline kokkulepe, kellele see koht kuulub. Nii nagu Jüri Ratas on öelnud, me oleme temaga sellest rääkinud. Me tahtsime otsustada seda ära eelmises valitsuses, ei saanud. Nüüd otsustasime.

Kas see ei näe räpakas välja, kui rahandusminister, kes peab esitama kandidaadi, nimetab lõpuks iseenda. Pidades ennast parimaks kandidaadiks. Kas see ei näe kuidagi räpakas välja?

See... Te üritate seda niimoodi esitada. Aga te ei ole esitanud seda siis, kui Isamaa kandidaat Juhan Parts esitati.

Juhan Parts ei olnud sellel hetkel rahandusminister, ta oli riigikogu liige.

Jah, aga erakonna esimehed lepivad selle asja kokku. Ma ei tea, miks te tahate siit otsida midagi, mida seal ei ole. Kas kuskil on kirjas, et rahandusminister ei või olla see kandidaat? Kas see on keelatud? Ei, ei ole.

Ta võis panna toime toimingupiirangu rikkumise, ütlevad juristid.

See selles mõttes on valitsuse otsus. Oleks nii, et minister ise otsustab, siis võiks teie väited vastata tõele.

Kui see oli poliitiline kokkulepe, siis kas Keit Pentus-Rosimannus ei oleks võinud taandada end selleks perioodiks rahandusministri ametist?

Aga selleks hetkeks ta ei olnudki ju rahandusminister, sest rahandusministri ülesannetes oli Urmas Kruuse.

Mõni päev.

See otsus on valitsuse otsus. See ei ole rahandusministri otsus, vaid valitsuse otsus, kes esitatakse. Teil on võimalik välja võtta lausa nimeliselt, kes kuidas hääletas ja Keit Pentus-Rosimannust ei olnud nende hääletajate seas. Teda ei olnud isegi... ta ei olnud sellel hetkel rahandusminister.

See on täiesti otsitud. Sellised asjad on poliitilised kokkulepped. See, et Isamaa soov on seda niimoodi pingeliseks ajada, kasutades selleks ära ka oma sõpru ja lähedasi nii-öelda erinevates kohtades, siis minu meelest on see inetu. Nii on alati tehtud ja sellised kokkulepped on alati olnud.