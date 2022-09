Prokuratuur hoidus Pentus-Rosimannuse teemal seisukohta avaldamast

"Seadusandja tahe on, et avalikku võimu teostataks ausalt ja erapooletult ning seetõttu on korruptsioonivastases seaduses sätestatud olukorrad, mis sellega vastuolus on. Üheks neist on toimingupiirangu rikkumine, mis on karistusseadustiku järgi kuritegu. Toimingupiirangu rikkumiseks on juhtumid, kus avaliku ülesande täitja teeb otsuse, osaleb otsuse tegemisel või suunab sisuliselt otsuse tegemist, mis on seotud tema endaga, temaga seotud isikutega või nende huvidega," ütles prokuratuuri avalike suhete osakonna nõunik Kairi Küngas kolmapäeval ERR-ile.

"Siiski tuleb arvestada, et toimingupiirangu rikkumise etteheite saab teha siis, kui on tuvastatud, et lisaks võimalikule huvile otsuse suhtes, on ametnik mõjutanud ka otsuse tegemise protsessi," lisas ta.

Vastuseks küsimusele, kas prokuratuur on alustanud Pentus-Rosimannuse nimetamise suhtes menetlust, vastas Küngas, et prokuratuur ei avalda tavaliselt kunagi sellist infot.

Riigi peaprokurör Andres Parmas on ERR-ile teadaolevalt välismaal ning temalt ei ole olnud võimalik otse kommentaari saada.

Valitsus otsustas neljapäeval kinnitada Pentus-Rosimannuse Eesti järgmiseks liikmekandidaadiks Euroopa Kontrollikotta, milles kunagine riigi peaprokurör, vandeadvokaat Norman Aas ja endine prokurör Steven Hristo Evestus on näinud võimalikku toimingupiirangu rikkumist.