Kruuse: kontrollikoja kandidaadiga venitamine oli jõudnud piinlikku faasi

Kus teil tuli mõte esitada rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus Euroopa kontrollikoja liikmekandidaadiks?

Tahan öelda, et tegemist on väärika kandidaadiga – Keit Pentus-Rosimannusel on kogemus riigi tippametnikuna üle 15 aasta. Nii et selle koha pealt, mis puudutab kandidaadi oskusi ja teadmisi, on ta kindlasti Eesti jaoks oluline kandidaat.

Teiseks on regulatsiooni reglement, kuidas kandidaate esitatakse, kus need kokku lepitakse. Meie kandidaati loodetakse juba jaanuarist, lähtuvalt sellest, et Juhan Partsi ametiaeg on lõppemas. Ja kuna valitsus peab selle otsustama ja kinnitama, siis arvestades ka koalitsiooniläbirääkimisi ja kokkuleppeid, valmistab rahandusministeerium vastavad dokumendid ette ja minul täna (neljapäeval – toim.) ka rahandusministri kohusetäitjana oli võimalus esitlus teha.

Kas te kaalusite ka teiste kandidaatide esitamist valitsusele või oli Keit Pentus-Rosimannus esimene ja ainus, kes teile pähe turgatas?

Üldiselt tuleb arvestada varasemat kogemust, et kandidaate kaalutakse ka koalitsioonis ja erakonna esimehed kaaluvad, et saavutada mingeid kokkuleppeid. Ja peaminister oli teadlik ja valmis toetama antud kandidaati. Ja selle ta kabinetile siis kaasnevalt esitas.

Aga teie mõttes ühtegi teist kandidaati ei olnud, ikkagi algusest peale mõtlesite, et võiks valitsusele esitada Keit Pentus-Rosimannuse?

Tegelikult peab arvestama sellega, et kas kandidaat ka valitsuse istungilt läbi läheb, see on väga oluline. Ja Keit Pentus-Rosimannus täna kandidaadina valitsuse otsusega valiti.

Kas usute, et ükski teine kandidaat Eesti inimeste seast ei oleks valitsuses heaks kiidetud? Ma saan aru, et oluline oli hääled kokku saada.

Tegelikult tuleb tunnistada seda, et kui me võtame tubli ametniku Juhan Partsi, siis kindlasti selliseid tublisid inimesi tollel hetkel, kui Juhan Parts määrati, oli veel, aga ometi määrati selleks Juhan Parts. Kas Eestis kuskil veel leidub neid kandidaate, ei ole ju selle otsuse sisu, vaid sisu on konkreetselt Eesti esindaja määramine. Kuna see on valitsuse otsus, siis loomulikult sõelutakse erinevaid kandidaate ja nii see otsus lõpuks ka tehakse.

Keda veel sõeluti?

Seda peate küsima.

Aga teie ju esitasite kandidaadi?

Ja ma peangi selle esitama, sellepärast et see on rahandusministeeriumi pädevuses esitada ja ma pidin seda (rahandusministri rolli) formaalselt täitma. Aga loomulikult te saate aru sellest, et sellised kandidaadid tekivad ka läbi poliitiliste kokkulepete ja nii see sündiski.

Mina mõtlesin, et see on rahandusministri aserollis oleva inimese valik, kelle ta siis poliitikuna läheb ja esitab.

Kindlasti ei ole see ühe inimese valik, selle jaoks teevad paljud inimesed koostööd ja kaasatud on koalitsiooni juhid. Üksikotsuseid ei ole koalitsioonis väga palju, vaid kõik on läbirääkimiste ja kollektiivse kokkuleppe tulemus.

Kuidas see juhtus, et Isamaaga unustati läbi rääkida?

Isamaaga unustati läbi rääkida vaid nii, nagu peaminister täna minu teada ka kabinetis ja pressikonverentsil ütles, et selles küsimuses lepiti varem kokku, et valitsuskabinetis otsuseid arutades ja vastu võttes tuleb selles küsimuses hääletada erinevalt sellest, kuidas me koalitsioonis igapäevaselt toimime, mis puudutab konsensuspoliitikat. Isiklikult ütlen seda, et selle kandidaadiga venitamine oli jõudnud juba päris piinlikku faasi. Minu arvates ka peaminister täna rõhutas, et sellega on liiga kaua aega venitatud.

Mis mõttes piinlik – aega ju on üksjagu veel?

Tegelikult ei ole, sellepärast et teiste riikide puhul peaks kandidaadid juba olema enamasti esitatud ja käivad juba kuulamised. Et see kandidaat läbiks ka selle kadalipu parlamendis, siis on ääretult oluline, et kandidaadil oleks võimalus ka Eestit väärikalt esindada, aega seda ette valmistada. Nii nagu tähele panite, siis ma ei esitanud seda kandidaati täna (rahandusministri) kohusetäitjana enne, kui olin konsulteerinud ka riigikontrolöriga.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et koalitsiooniläbirääkimistel lepiti kokku, et proovitakse ikkagi esmalt konsensust leida, enne kui ühe nimega valitsusse minnakse. Kas teie enne, kui te viisite selle nime valitsusse, katsetasite, kas on ikka konsensust?

Ma lähtun täielikult sellest, mida ma kuulsin täna erakondade esimeestelt, kes valitsuse istungil osalesid – kinnitust selles osas, et kokkulepe oli selline, et kuna seda (kandidaati) ei lepitud täpselt kokku, siis lepiti kokku, et selle kandidaadi puhul võib toimuda ka hääletus. Selle tõttu ei oska mina Seedrit kommenteerida. Aga sellest tänasest arutelust sain ma kindla veendumuse, et see kokkulepe on olemas, mis oli ka minu jaoks aluseks selleks, et see allkiri täna hommikul anda.

Olete te veendunud, et Keit Pentus-Rosimannus läbib ka kuulamised edukalt ja näiteks varasem Autorollo skandaal talle seal saatuslikuks ei saa?

Vaadates tema kogemust ja pädevust, tema tegevust ministrina, erinevaid Euroopa Liiduga seotud toetusmeetmete läbirääkimisi, mis Eesti riiki puudutavad, tema haridusteed, siis ma olen absoluutselt veendunud, et ta läbib selle.