Universaalteenuse hind selgub pärast seaduse jõustumist

Seadus, mis kohustab Eesti Energiat alates oktoobrist kuni 2026. aasta aprilli lõpuni müüma elektrit kodutarbijatele ja kõigile elektri edasimüüjatele ka universaalteenusena, võetakse vastu eeldatavalt neljapäeval.

Seadus annab aluse konkurentsiametil elektri tootmiskulusid ja tootja mõistlikku kasumit arvestades määrata universaalteenuse hinna. Kõiki kodutarbijad huvitava hinna arvutamine praegu käib.

"Ka tänasel päeval oli see arutluse all ja konkurentsiameti peadirektor ütles ainult seda, et töö käib ja nad teevad nii kiiresti kui saab. Eelmine kolmapäev said nad esialgsed andmed Eesti Energialt, reedel küsisid täpsustusi andmete osas, et see oleks võimalikult jätkusuutlik ja mõistlik," rääkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan.

Universaalteenuse osas on spekuleeritud erinevate hindadega, kuid praegu ei soostu valitsuse liikmed ka selle ligilähedast suurusjärku avaldama.

"Ma ei soovi mõjutada konkurentsiametit oma objektiivses otsuses," ütles Järvan.

Peaminister Kaja Kallas lisas vaid, et riigieelarvet universaalteenus ei mõjuta, kuna see tuleb Eesti Energia kasumi arvelt.

"Universaalteenuse hind on konkurentsiameti kehtestatud, arvestades kulusid, mis Eesti Energial on. See vähendab Eesti Energia kasumit, aga riigieelarvele otsest mõju ei oma," sõnas peaminister.