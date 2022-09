Herem: okupeeritud aladel jätkuvad tapmised ka lahingute vaibudes

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremi sõnul jagub Ukrainal laskemoona oma alade kaitseks, kuid vastupealetugniks on seda vaja rohkem. Herem märkis "Ukraina stuudios", et ka siis, kui lahingutegevus paistab vaibuvat, jätkuvad okupeeritud aladel tapmised ja piinamised.

Küsimusele, kas Ukraina alade vabastamine läheb sama hooga edasi, vastas Herem, et alade kiire vabastamine seisnes suuremas osas Vene vägede kehvas kaitses. "Kaitse vajus kolinal kokku ja Ukraina oskas seda väga hästi ära kasutada," ütles ta.

"Praegu ukrainlased Kupjansk-Izjum suunal otsivad neid võimalusi edasi, nõrgestavad Venemaad nii palju kui võimalik. Kui nad vastavad võimalused leiavad, siis nad võivad edasi liikuda, aga seda prognoosida ei oska. Hersoni suunal on sama, ühest küljest käib seal edasi-tagasi liikumine, aga vaatame kaua Hersoni piirkonnas venelased üldse vastu peavad. See võib olla nädalaid, aga võib ka mõne päevaga kokku kukkuda," sõnas Herem.

Heremi sõnul on Vene sõjaväel pealetungiks võhm pikemat aega otsas. "Kui isikkoosseis algul oli veel enam-vähem võrdne, siis inimeste arvu poolest on Ukrainal täna rohkem sõdureid kui Venemaal. Venemaal on tanke poole rohkem, aga suurtükisüsteeme on neli korda rohkem ja see hoiab teda seal, kus ta praegu on," rääkis ta.

Oktoobri teises pooles võib pind muutuda mudasemaks, mis teeb väljaspool teid liikumise keeruliseks. "See mõjutab ka ukrainlasi, aga kui külmaks läheb, siis ma arvan, et ukrainlased jätkavad. Kui neil ainult jätkub kaugele laskmise moona, millega ta suudab venelaste suurtükiväge maha suruda," sõnas Herem.

Moona küll jagub, kuid see kulub kiiresti. Herem tõi võrdluseks, et Eesti kaitsevägi suudaks päevaga ära kasutada ligikaudu 100 miljoni euro eest laskemoona, siis Ukraina võib selle kaitses olles kulutada juba paari tunniga.

"Ukrainal praegu siiski kaitse jaoks ei ole probleemi, aga pealetungi jaoks läheb moona kohutavalt palju vaja," ütles ta.

Herem lisas, et Ukrainat küll toetatakse, kuid kõik riigid peavad samal ajal tegelema siseriiklike muredega, mis raha nõuavad.

"Meie arvates küll lahingud võivad vaibuda ja kõik paistab rahumeelne, aga okupeeritud aladel tapmised ja piinamised jätkuvad kogu aeg. Seda näitavad ka praegu need massihauad, kust tuleb välja kinniseotud kätega inimesi. Igasugune vastupanu tõstab omakorda venelaste brutaalset käitumist, nii et mida varem Ukraina oma alad vabastab, seda parem on see Ukrainale," ütles Herem.

Heremi sõnul on keeruline hinnata, kus võiks järgmine läbimurre aset leida. "Ma arvan, et praegu on kaks olulist faktorit: selleks esimene on paraku venelaste nõrkus ja teine pikamaa tulevõimekus. Kui ukrainlased suudavad kuskile koondada ja täpselt lasta, suudaksid nad läbi murda. Aga selle eelduseks on see, et Venemaa peab eksima kõvasti. Täna on tegelikult potentsiaalseid kohti väga palju, aga Ukraina ei taha meeleheitklikke samme, sest siis oleksid nende kaotused suured."