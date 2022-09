Bundesbanki juht nõuab intressimäärade edasist tõstmist

Saksa keskpanga juht Joachim Nageli sõnul olid Euroopa Keskpanga (EKP) kaks viimast intressimäärade tõstmist alles algus ning eurotsooni kõrge inflatsiooni tõttu on vaja intressimäärasid veelgi tõsta ja seda vähemalt käesoleva aasta lõpuni. Selle tõttu kallinevad märgatavalt näiteks inimeste kodulaenu ja autoliisingute tagasimaksed.

Euroopa Keskpanga järgmisel istungil on oodata järjekordset olulist intressitõusu. Kuid Nageli sõnul tuleb jätkata intressimäärade tõstmisega ka pärast seda.

"Edasine väljavaade praegusest perspektiivist on, et inflatsioonimäärad lähevad veelgi kõrgemale," ütles Nagel Frankfurdis Bundesbanki avatud uste päeval.

Tema hinnangul peaksid rahandusasutused jääma intressimäärade tõusus järjekindlaks vähemalt käesoleva aasta lõpuni. "Mitte ainult oktoobris," sõnas ta.

Nagel lisaks, et kui inflatsioon lähitulevikus ei alane, ei ole intressitõusudele alternatiive.

Euroopa Keskpanga järgmine intressinõupidamine on kavandatud 27. oktoobrile, selle aasta viimane intressinõupidamine toimub 15. detsembril. Võitluses eskaleeruva inflatsiooniga algatas EKP juulis intressimäärade pöörde ja tõstis baasintresse esimest korda pärast 2011. aastat. Veidi üle nädala tagasi tekib keskpank teise intressitõusu.

Intressimäärade tõstmise põhjuseks on rekordkõrgele, Euroopas keskmisena 9,1 protsendile kerkinud inflatsioonimäär. Eriti kõrge on inflatsioon Balti riikides. EKP eesmärk on hoida inflatsioon eurotsooni keskmisena neli korda madalamal ehk kahel protsendil.

Ka teised Euroopa Keskpanga juhtivad liikmed ootavad lähikuudel intressimäärade edasist tõstmist. EKP peaökonomist Philip Lane ütles Iiri ringhäälingule RTE, et eeldab, et EKP järgmised intressimäärade kohtumised sel aastal ja järgmise aasta alguses ei ole selle etapi lõpp, kus intressimäärad normaalsele tasemele tõstetakse.

Intressimäärade tõusud toovad kaasa kõikide muude intressimäärade kallinemise, sh kallinevad märgatavalt näiteks inimeste kodulaenu ja autoliisingute tagasimaksed.