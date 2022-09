Saks: Venemaa soovib jätta muljet, et neil on jõudu eskaleerida konflikti

Venemaa püüe panna referendumite korraldamisega vallutatud aladel lääneriike kahtlema, kas Ukrainale antav relvaabi on ikka mõistlik käitumine, on juba eos läbi kukkunud, ütles "Aktuaalses kaameras" julgeolekuekspert Rainer Saks.

Kas see on eskalatsioon, nagu on väitnud näiteks NATO peasekretär Jens Stoltenberg või lihtsalt katse juhtida tähelepanu kõrvale sellelt, et Venemaa on seda sõda kaotamas?

Venemaa kindlasti soovib, et see oleks eskalatsioon, selles pole põhjust kahelda. Venemaa soovib, et jääks mulje, et neil on jõudu eskaleerida konflikti. Tänane päev näitas, et väike eesmärk on saavutatud – Venemaa lüüasaamisest viimase kuu aja jooksul rinnetel väga ei räägita, nagu oleks Venemaal mingi uus käik varuks. Tegelikult ei ole.

Kuid see mõjub vaid neile, kes seda usuvad – läänes seda väga paljud ei usu, kuigi, tõsi, uudiseid saab sellisest libareferendumist vormida mitmeid.

See mõjub eelkõige neile, kes midagi kardavad. Tõepoolest, sõja käiku see ei mõjuta. Siin on väiksemaid nüansse, mida Venemaa tahab saavutada. Esiteks – alates sellest, kui algas Ukraina vägede pealetung augusti viimasel nädalal Hersoni juures ja üllatavam suurpealetung Harkivi juures, ei ole Venemaa juhtkond ühtki poliitilist avaldust teinud ja on otsitud vastust. Ja kuna seda ei ole suudetud korraldada sõjaväljal ehk Venemaal ei ole reserve, et pealetungi tõrjuda, ja nüüd on suur oht, et pealetung läheb edasi, siis on ette võetud poliitilise initsiatiivi käik, et saada initsiatiiv enda kätte visuaalselt tagasi.

Aga kui lääs seda ei aktsepteeri, kui Ukraina seda ei aktsepteeri, siis see lihtsalt vähendab Venemaa võimalusi sellest sõjast nii-öelda välja tagurdada mingi diplomaatilise lahendusega, sest keegi seda tõsiselt ju ei võta, et need territooriumid selle libareferendumiga Venemaa osaks võiksid saada.

Jah, selles mõttes muutub Venemaa olukord keerulisemaks ja tõenäoliselt praegu soovis Venemaa referendumi teemat käsitlema hakates – see on vaieldav, kas see üldse mingil moel läbi viiakse, tõenäoliselt mõnes üksikus punktis ja ülejäänud mängitakse välja meediaoperatsioonina – seda, et lääne relvastusprogrammid Ukrainale oleks seatud selle käiguga rohkem kahtluse alla, tekiks oht konflikti sattumisest Venemaaga. Ma arvan, et see ei tööta ja seda Venemaa, nagu päeva jooksul näha on olnud, ei ole saavutanud, sest Saksamaa, Prantsusmaa ja USA avaldused näitavad seda, et Venemaal ei ole mõtet selle spin-offiga arvestada.