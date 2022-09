Ukraina põgenikud Eestilt toitjakaotuspensioni ega matusetoetust ei saa

Paljud Eestisse saabunud Ukraina sõjapõgenikud on saanud kurva teate, et nende poeg, abikaasa või isa on sõjas hukkunud. Eesti aga ukrainlastele matusetoetust ega nende lastele toitjakaotuspensioni ei maksa, ehkki põgenikud on siin tööle asunud ja maksavad makse.

Paljud sõja eest Eestisse põgenenud inimesed on juba jõudnud Eestis töökoha leida ja tasapisi elu sisse seada. Nii nagu Eesti kodanikele, maksab Eesti ka ajutise kaitse saanud põgenikele perehüvitisi, ütles sotsiaalkindlustusameti pensioniteenuse juht Katre Pall.

"Kui on lastega pere, siis saavad nad nii nagu Eesti peredki taotleda kõiki lapsetoetusi, vanemahüvitist ja muid peretoetusi. Neid on Ukraina pered taotlenud väga hoolsalt ja nende toetuste saajate arv on suur," kirjeldas Pall.

Ukraina pensionid on enamasti väiksemad kui Eestis. Eesti püüab toetada ka sõjapõgenikest pensionäre, sest Eestis on elamine kallim kui Ukrainas.

Pall ütles, et pensioniealistele inimestele maksab sotsiaalkindlustusamet kinni nende Ukraina pensioni ja Eesti rahvapensioni vahe. "Rahvapensioni määr on praegu 275 eurot. Selline summa peaks Ukraina vanaduspensionäridel olema, et siin Eestis toime tulla," sõnas Pall.

Matusetoetust ja toitjakaotuspensioni ei saa

Paljud põgenikud on saanud Ukrainast kurva teate, et nende lähedane on hukkunud. See tähendab aga perele kopsakat väljaminekut. Näiteks üks kahe lapsega üksi jäänud naine sai Ukrainast matusebüroolt arve, mille järgi ainuüksi surnukeha matusteks valmis seadmine maksab meie rahas ligi 500 eurot, lisaks muud kulud.

Ligi pool aastat Eestis tööl käinud naine sai teada, et mingit matusetoetust ta siin ei saa. "Matusetoetus ei ole seotud töötamisega, see on seotud elukohaga, kus see hukkunud inimene elas," rääkis Pall. Ta ütles, et matusetoetuste asjus on mõned inimesed tõepoolest sotsiaalkindlustusameti poole pöördunud.

"Matusetoetusi maksab Eestis kohalik omavalitsus nende territooriumil elanud inimese matuste korraldamiseks. Kui see hukkunud isa elas Ukrainas, siis matusetoetuse maksmise kohustus on Ukrainal," rõhutas Pall. Tema sõnul saab Eestis elav pere siiski sotsiaalametist abi, et seda toetust Ukrainast saada. "Tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile taotlus ja meie edastame selle Ukrainale," kirjeldas Pall. Ta rõhutas siiski, et otsuse toetuse maksmise kohta teeb Ukraina oma seaduste alusel.

Sõja tõttu orvuks jäänud lapsed ei saa Eestis seaduste kohaselt siin toitjakaotuspensioni.

"Pension on inimese väljateenitud õigus. Toitjakaotuspension määratakse selle hukkunud toitja pensioni alusel. Nii et kui isa töötas Ukrainas ja teenis oma pensioniõigusi Ukrainas, siis toitjakaotuspensioni määrab ja maksab Ukraina," selgitas Pall. Ta lisas, et ka toitjakaotuspensioni võib paluda Eestisse üle kanda, aga see protsess võtab aega ja perel, kes Eestisse alaliselt elama jääda ei kavatse, tuleks kaaluda, kas on mõtet seda ette võtta.

Laupäeval, 24. septembril möödub seitse kuud Venemaa kallaletungi algusest Ukrainale.

Eestis elab umbes 50 000 Ukraina sõjapõgenikku.