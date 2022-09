USA-s langesid üürihinnad esimest korda viimase kahe aasta jooksul

USA-s langesid augustis esimest korda viimase kahe aasta jooksul korterite üürihinnad. Üürihindade langus pakub leevendust miljonitele ameeriklastele, kuna riigis on viimastel aastatel inflatsioon märkimisväärselt kiirenenud.

Kinnisvarafirma CoStar Group uuringu kohaselt langesid augustis korterite üürihinnad juuliga võrreldes 0,1 protsenti. See oli esimene igakuine üürihinna langus alates 2020. aasta detsembrist, vahendas The Wall Street Journal.

Kinnisvarafirma Zillow Group ökonomist Orphe Divounguy hoiatas siiski, et üha rohkem inimesi ei jaksa enam kinnisvara osta. USA-s kasvas kodulaenude keskmine intressimäär 6,29 protsendini ja jõudis kõrgeimale tasemele pärast 2008. aasta finantskriisi. Divounguy sõnul on seetõttu ebatõenäoline, et üüriturul nõudlus väheneb.

Paljud majandusteadlased siiski väidavad, et lähikuudel võib üüriturgu tabada veel suurem langus. CoStar eeldab, et hinnad langevad ka septembris. Analüütikute sõnul jätkatakse riigis uute elamispindade ehitamist, kuid tarbijate ostujõud langeb.

Korterite üürihinnad on USA-s palju kõrgemad kui aasta tagasi. CoStar andmetel olid augustis üürihinnad 7,1 protsenti kõrgemad kui eelmisel aastal samal perioodil.