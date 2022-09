Saksa konservatiivide juht süüdistas Ukraina põgenikke heaoluturismis

"See, mida me näeme, on heaoluturism, kui need Saksamaale saabunud sõjapõgenikud lähevad tagasi Ukrainasse, siis tagasi Saksamaale ja jälle Ukrainasse," sõnas Merz intervjuus ajalehele Bild.

Friedrich Merz juhib paremtsentristlikku erakonda Saksa Kristlikud Demokraadid (CDU).

Saksamaal on registreeritud 1,1 miljonit Ukraina sõjapagulast.

Saksa valitsusel puudub statistika, et kas üldse ja kui, siis millisel määral Merzi süüdistused paika peavad.

Merzist sai CDU juht eelmisel aastal, kui erakond Saksa parlamendivalimised kaotas.

CDU oli enne seda 16 aastat valitsuses ning partei käes oli ka kantsleriamet.

Saksamaal tugevalt tõusnud elektrihindade tõttu võivad ta kommentaarid langeda viljakale pinnasele.

Gaasi hind on osa majapidamiste jaoks sisuliselt kahekordistunud. Pool Saksa kodudest kütab gaasiga.

Merzi remarkide populistlik toon on sarnasem Saksa venemeelse erakonna Alternatiiv Saksamaa (Alternative für Deutschland) retoorikale kui senistele CDU jutupunktidele.

Hiljem Merz vabandas termini "heaoluturist" kasutamise eest, vahendas Politico.