Euroopa Komisjon soovitab riikidel karmistada Vene kodanike sisselubamist

"Juhendis kutsutakse liikmesriikide konsulaate ja piirivalveasutusi üles kohaldama Venemaa kodanike viisataotluste individuaalsel hindamisel ja liidu välispiiridel rangemat julgeolekukontrolli ja koordineeritud lähenemisviisi," seisab Euroopa Komisjoni avaldatud selgituses. "Liikmesriigid peaksid hindama piiraval ja koordineeritud viisil neid tingimusi, mille alusel saab Venemaa kodanikele Schengeni viisasid anda," öeldakse samas.

Komisjon põhjendab sisenemisreeglite karmistamise vajadust Venemaa agressiooniga Ukrainas ning hiljuti alanud mobilisatsiooniga Venemaal: "Seda juhendit tuleb käsitleda geopoliitiliste ja julgeolekuprobleemide kontekstis seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse. Hiljutine sõja eskaleerimine Venemaa poolt, sealhulgas mobilisatsiooni ja libareferendumite kaudu, on toonud kaasa Venemaa Föderatsioonist põgenevate kodanike, sealhulgas sõjaväekohuslaste ja nende perekonnaliikmete arvu suurenemise."

"Liikmesriigid peaksid kohaldama reisi põhjendatuse hindamisel ranget lähenemisviisi. See kehtib ka Venemaa kodanike puhul, kes põgenevad mobiliseerimise eest," rõhutab komisjon.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela selgitas sotsiaalmeedias, et juhendi kohaselt võiks uusi viisataotlusi Vene kodanikelt vastu võtta vaid nende alalise elukoha konsulaatides. "See tähendab, et venelased, kes on põgenenud Gruusiasse või Armeeniasse, ei saa seal taotleda omale viisat Euroopa Liidu riikide saatkondadest," märkis Loonela.

Ta tõi ka esile, et juhendi kohaselt tuleb iga viisataotlust väga põhjalikult kaaluda ja hinnata, et taotleja ei oleks ohuks Euroopa riikidele ning sama peab tegema ka piiripunktis: "Kui tuleb kehtiva viisaga Vene kodanik, peab ka seal piirivalvur kaaluma, kas ta ei kujuta endast ohtu meie avalikule korrale ja julgeolekule. Kehtiva viisa omamine ei taga sissepääsu Euroopa Schengeni alale."

Juhendis tuletatakse ka meelde, et veoettevõtjad vastutavad kolmandate riikide kodanike eest, kelle nad on Euroopa Liitu vedanud, kuid kellel on keelatud EL-i siseneda, mis tähendab, et reisijateveoga tegelevad ettevõtted peavad reisidokumente hoolikamalt hindama.

Samas ei välista Euroopa Liit ka praegu poliitilise tagakiusamise eest põgenevate Vene kodanike vastuvõtmist.

"Muidugi jäävad me piirid lahti tõelistele dissidentidele ja nendele vähestele pärisajakirjanikele, kes Venemaal veel alles on. Muidugi on neil, kelle elu päriselt ohus on nende poliitiliste vaadete pärast, õigus küsida EL-is poliitilist varjupaika," rõhutas Loonela.

Euroopa Komisjon esitas oma juhendi vastuseks liikmesriikide palvele täpustada reegleid, et hoida ühtset lähenemisviisi.