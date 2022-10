Sõja 221. päev: Ukraina sõdurid heiskasid Lõmani linnas Ukraina lipu

Ukraina väed on heisanud Donetski piirkonnas asuvas Lõmani linnas Ukraina lipu ja president Zelenski pühapäevase avalduse kohaselt on linn Vene vägedest täielikult vabastatud. Zelenski lubas, et järgmisel nädalal vallutab Ukraina Donbassis veel alasid tagasi.

Oluline pühapäeval, 2. oktoobril kell 22.36:

- Venemaa konstitutsioonikohus: Ukraina territooriumide annekteerimine oli seaduspärane;

- Saksamaa, Taani ja Norra tellivad Ukrainale haubitsad;

- Podoljak: Ukrainal on NATO-ga liitimiseks kümne riigi toetus;

- Paavst Franciscus kutsus Putinit sõda lõpetama;

- Briti luure: Vene kaotused suurendavad kriitikat kodumaal;

- Venelastele taktikaliselt oluline Lõmani linn on tagasi Ukraina valduses;

- Kõik Venemaa taktikalistest tuumarelvadest mõjutatud piirkonnad oleksid venelastele läbimatud.

Austin: Ukraina teeb sõjas edusamme

USA kaitseministri Lloyd Austini sõnul teeb Ukraina sõjas edusamme.

"See, mida me praegu näeme, on mingi muutus lahinguvälja dünaamikas... Nad on Harkivi piirkonnas väga-väga hästi hakkama saanud ja liikunud, et võimalusi ära kasutada. Võitlus Hersoni piirkonnas läheb veidi aeglasemalt, kuid nad teevad edusamme, "ütles Austin.

Ta lisas, et Ukraina sõdurid on kasutanud tehnoloogiat nagu HIMARS ja et nad kasutavad seda õigel viisil, korraldades rünnakuid ladude ja juhtimispunktide vastu, võttes venelastelt ära olulisi võimekusi.

Ukrainas arutatakse järjest enam Krimmi tagasi võtmise üle

Kuigi pole vihjeid sellele, et Ukraina oleks lähedal Krimmi tagasivõitmisele, veedavad president Volodõmõr Zelenski esindaja Tamila Taševa ja tema meeskond oma päevi arutades logistika üle Krimmi tagasivõtmise puhul.

"See on hetk X. Praegu toimub kõik nii, et see tundub vältimatu," ütles Taševa. "See ei pruugi juhtuda homme, kuid ma arvan, et see võib toimuda palju kiiremini, kui ma arvasin aasta tagasi," sõnas ta.

Venemaa konstitutsioonikohus: Ukraina territooriumide annekteerimine oli seaduspärane

Venemaa konstitutsioonikohus tunnistas pühapäeval nelja Ukraina territooriumi annekteerimise seaduslikuks, vahendab AFP.

Putin korraldas reedel suurejoonelise Kremli tseremoonia, tähistamaks Donetski, Hersoni, Luganski ja Zaporižžija annekteerimist pärast piirkondades korraldatud võltsreferendumeid.

Riigiduuma hakkab annekteerimislepinguid nüüd arutama esmaspäeval, ütles duuma spiiker Vjatšeslav Volodin.

Neli annekteeritud territooriumi loovad olulise maismaakoridori Venemaa ja samuti Moskva poolt 2014. aastal annekteeritud Krimmi poolsaare vahele. Viis piirkonda kokku moodustavad umbes 20 protsenti Ukrainast.

Vene meediakanali RIA Novosti kinnitusel saavad riigiduuma annekteerimise dokumendi järgi Venemaaga liidetud alade piirideks nende moodustamise päeval ja Venemaaga liitmise päeval kehtinud piir.

Saksamaa, Taani ja Norra tellivad Ukrainale haubitsad

Saksamaa, Taani ja Norra tellivad Ukrainale partii pikamaarelvasid, vahendas Reuters.

Saksamaa kaitseministeeriumi poolt äsja välja kuulutatud 16 Slovakkia haubitsa Zuzana-2 tarnimist alustatakse järgmisel aastal.

Haubitsad, mis suudavad tulistada kuus mürsku minutis 40 km kaugusele, valmivad Slovakkias. Kolm riiki kulutavad süsteemidele 92 miljonit eurot.

Podoljak: Ukrainal on NATO-ga liitimiseks kümne riigi toetus

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kantselei juhi Mõhhailo Podoljaki sõnul on Ukrainal juba kümne NATO riigi toetus alliansiga liitumiseks.

Podoljak kirjutas sotsiaalmeedias, et need on peamiselt riigid, kes "mäletavad Vene impeerumi mürgiseid küüsi."

Ta lisas, et ukrainlased on tänulikud juhtimise ja vastutuse eest.

Paavst Franciscus kutsus Putinit sõda lõpetama

Paavst Franciscus taunis pühapäeval Ukraina territooriumi annekteerimist Venemaa poolt ja kutsus Venemaa liidrit sõda lõpetama ning Ukraina presidenti olema kõnelusteks avatud.

"Mõistan sügavalt hukka viimastel päevadel tekkinud raske olukorra ning tegevused, mis on vastuolus rahvusvahelise õiguse põhimõtetega. See suurendab tuumaeskaleerumise ohtu, tekitades hirmu kontrollimatute ja katastroofiliste tagajärgede ees kogu maailmas," ütles ta pühapäevasel Angeluse palvel.

Paavst palus Vladimir Putinit peatada "vägivalla ja surmaspiraal".

Samuti kutsus ta rahvusvahelist üldsust üles tegema kõik võimaliku sõja lõpetamiseks, laskmata end sattuda ohtlikku eskalatsiooni ning toetama kõiki jõupingutusi konflikti lahendamiseks dialoogi kaudu.

See on esimene kord, kui paavst Fransiscus on pärast Moskva sissetungi algust 24. veebruaril oma kõnes otse Venemaa juhi poole pöördunud.

Ränk pommitamine Harkivis

Harkivi piirkonnas jätkavad venelased pommitamist, ütles kohalik kuberner pühapäeval.

Kuberner Oleg Sinegubov ütles Telegramis, et tulevahetus on olnud eriti ränk Kupjanski linnas ja selle lähipiirkonnas, samuti Vovtšanskis ja Gatištše külas.

71-aastane naine viidi Kupjanski rajoonis vigastusega haiglasse, teatas vahendas kuberner kohaliku kiirabi teadet.

Samuti ütles ta, et viimase ööpäeva jooksul oli kahjutuks tehtud juba 704 lõhkekeha.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 500 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval igapäevase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 60 110 (võrdlus eelmise päevaga +500);

- tankid 2377 (+23);

- jalaväe lahingumasinad 4975 (+26);

- lennukid 264 (+0);

- kopterid 227 (+1);

- suurtükisüsteemid 1405 (+8);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 337 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 176 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1015 (+6);

- tiibraketid 246 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3796 (+10);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 131 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Suurbritannia kaitseministeerium: Vene kaotused suurendavad kriitikat kodumaal

Suurbritannia kaitseministeerium kirjutas oma igapäevases ülevaates, et Lõmani linnast välja tõmbunud Vene vägede puhul oli tõenäoliselt tegemist Venemaa lääne- ja kesksõjaväeringkondade alamehitatud elementidega ning vabatahtlikult mobiliseeritud reservväelaste kontingentidega.

"Tõenäoliselt kannatasid väed suuri kaotusi, kui nad mööda ainsat venelaste käes olnud teed üritasid lahkuda," seisis ülevaates.

Brittide sõnul kujutab Venemaa lahkumine Lõmanist endast ka olulist poliitilist tagasilööki, sest see asub äsja annekteeritud Donetski oblastis.

"Lõmanist välja tõmbumine on toonud kaasa järjekordse kõrgete ametnike avaliku kriitikalaine Venemaa sõjalise juhtkonna suhtes. Edasine territooriumi kaotamine ebaseaduslikult okupeeritud aladel toob peaaegu kindlasti kaasa selle avaliku kriitika tugevnemise ja suurendab survet kõrgematele komandöridele," märkis Suurbritannia kaitseministeerium.

ISW: tuumarelv muudaks Venemaa edasitungi võimatuks

Washingtonis asuv mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) on teatanud, et Venemaa sõjavägi oma praeguses seisus peaaegu kindlasti ei suuda tuumalahinguväljal tegutseda, kuigi on ajalooliselt oma üksusi selleks välja õpetanud.

"Vene maavägede koosseis, mis on moodustatud kurnatud lepingulistest sõduritest, kiiruga mobiliseeritud reservväelastest, ajateenijatest ja palgasõduritest, ei saa tuumakeskkonnas toimida," vahendas Reuters ISW analüütikute sõnu.

Kõik Venemaa taktikalistest tuumarelvadest mõjutatud piirkonnad oleksid seega venelastele läbimatud, välistades tõenäoliselt Venemaa edasitungi.

Ukraina edu lahinguväljal on vihastanud Putini liitlasi, nagu Venemaa Lõuna-Tšetšeenia piirkonna juht Ramzan Kadõrovit, kes ütles, et usub, et Moskva peaks võtma kasutusele "drastilisemaid meetmeid", sealhulgas tuumarelva.

Lõman on saamas tagasi Ukraina omaks

Pühapäeval ütles Ukraina president Zelenski Telegrami postitatud videos, et Lõman on täielikult vaba Vene vägedest.

Ukraina väed teatasid laupäeval, et vallutasid okupeeritud Ida-Ukrainas Lõmani võtmebastioni. Ukraina sõdurid esitasid väite videos, mis salvestati Lõmani kesklinnas linnavolikogu hoone juures ja mille postitas sotsiaalmeediasse president Volodõmõr Zelenski büroo juhataja asetäitja Kõrõlo Tõmošenko.

"Kallid ukrainlased – täna vabastasid Ukraina relvajõud Donetski oblastis Lõmani asula ja võtsid selle kontrolli alla," ütleb üks sõduritest. Video lõpus viskab grupp Ukraina sõdureid hoone katuselt alla Venemaa lippe ja heiskab nende asemele Ukraina lipu.

Ukraina väed on Lõmanis ümber piiranud ligikaudu 5000 Vene sõdurit. Luhanski provintsi kuberner Serhii Haidai ütles, et ümberpiiratud väed palusid reedel, et neil lubataks Lõmanist lahkuda. Ta väitis, et nende komandörid keeldusid. "Venelased võivad kas alla anda, põgeneda või koos surra," ütles Haidai. Mõned näivad olevat Lõmanist välja saanud. Ukraina droonikaadritel oli näha sõidukite kolonni, mis suundus läände koos tsiviilsõidukitega.

Venemaa kasutas Lõmanit logistika- ja transpordisõlmena oma tegevuseks Donetski oblasti põhjaosas. Selle hõivamine on Ukraina suurim lahinguväljavõit pärast välkkiiret vasturünnakut Harkivi kirdeosas eelmisel kuul.

Zelenski lubas oma laupäevaõhtuses videopöördumises kiireid edusamme Donbassis, mis hõlmab suures osas Venemaa kontrolli all olevaid Donetski ja Luganski piirkondi.

"Viimase nädala jooksul on Ukraina lippude arv Donbassis suurenenud. Neid tuleb veelgi," ütles pöördumises.