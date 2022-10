Grosberg: tuumarelva kasutamine poleks sõjalises mõttes mõistlik

Kuigi Vene relvajõududel on varsti kavas iga-aastane tuumaõppus, ei ole tõenäoline, et õppuse käigus kasutatakse tuumarelva Ukraina ründamiseks, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg.

Kuigi tuumalöögi ohust on viimasel ajal palju räägitud ning seda võimalust pole välistanud ka Venemaa president Vladimir Putin, siis praegu pole näha, et Vene relvajõud kasutaksid tuumarelva Ukraina ründamiseks, lausus Grosberg.

Tema hinnangul poleks tuumarelva kasutamine sõjaliselt mõistlik.

"Toonitan, et sõjalises mõttes pole sellise relva kasutamine mõistlik mingit pidi, see ei anna efekti. See (efekt) on väga madal," lausus Grosberg.

Samas vaadates ajalukku, mida Vene relvajõud on teinud, on lähenemas ajaaken, kus Vene relvajõud on harjutanud tavapäraselt strateegilise tuumaüksuste tegevust ja on toimunud õppus nimega Äike, lisas ta.

"Me ei näe praegu sõjategevuse mõistes Ukrainas seda, et seda õppust võidakse kasutada tuumarelva kasutamiseks. /.../ Tuumaoht tuleb meeles hoida, aga see ei ole minu arvates väga suur," märkis Grosberg.

Lahingud Hersoni pärast saavad olema verised ja kaotusterohked

Viimase nädala kõige tähelepanuväärsemad sündmused toimusid Ukrainas rindel Hersoni oblastis, kus Ukraina üksused suutsid väga osavalt leida augud Vene vägede kaitseliinides, nendest läbi murda ja kiirelt mööda Dnepri kallast edasi liikuda ning jõuda välja strateegiliselt väga olulise Kahhovka tammi lähedale, umbes paarikümne kilomeetri kaugusele, ütles Grosberg.

Seal olid Ukraina väed küll sunnitud võtma pausi, et ridu koondada ja täiendada, kuid see ei tähenda, et uutest rünnakutest oleks loobutud, märkis ta. Vene üksused on samas taandumas ning ehitamas kaitserajatisi kriitilise tähtsusega Kahhovka juurde. Kui kiiresti Ukraina väed oblastikeskuse Hersonini jõuavad, sõltub just lahingutest Kahhovka tammi juures, ütles Grosberg.

Hersoni linna saab vabastada aga vaid raskete lahingutega, lisas ta.

"Kui Ukraina üksused sinna jõuavad, näeme sama tuliseid lahingud, kui Vene väed ründasid Mariupolit, nagu olid lahingud Severodonetskis. See on oblasti keskus, kus toimusid need niinimetatud referendumid. See on nii oluline koht, et lahingud, mis hakkavad toimuma ümber Hersoni, saavad olema rasked ja kaotusterohked," rääkis Grosberg, lisades, et praegu on keeruline prognoosida, millal Ukraina väed võiksid Hersoni alla jõuda.