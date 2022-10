Jaan Ginter: kriminaalmenetluses kedagi "surnuks" menetleda ei ole mõistlik

Tartu Ülikooli kriminoloogiaprofessor Jaan Ginter ütles, et kui kriminaalmenetluse all on terviseprobleemidega inimene, siis tema "surnuks" menetlemine ei ole mõistlik. Nikolai Ossipenko vabadusse jätmise küsimuses tuleb toetuda meditsiinilisele ekspertiisile, leiab ta.

Viru maakohus otsustas eelmisel nädalal korruptsioonis kahtlustatavat Ida-Virumaa ärimeest Nikolai Ossipenkot tema tervislikule seisundile viidates mitte vahi alla võtta. Samas leidis kohus, et Ossipenko võib vabadusse jäädes suure tõenäosusega jätkata kuritegude toimepanemist.

"Õiguse poole pealt ma olen selgelt seisukohal, et kriminaalmenetluses kedagi "surnuks" menetleda ei ole mõistlik. See teeks haiget, sellele, kelle suhtes käib menetlus, aga ka ühiskonnale tervikuna ja ka õiguse mõistmise süsteem saaks kannatada," ütles Ginter ERR-ile.

"Aga kas konkreetsel juhul üks või teine vahistamisest vabastamine on põhjendatud või mitte, on puhtalt meditsiiniline probleem ja siin mina usaldaks arste. Aga tuleb tunnistada, et arstid võivad ka vahel esitada põhjendamata arvamusi," lisas Ginter.

ERR viitas, et küsimusi tekitab see, kas ettevõtlusega tegelemiseks ja kohalikus ühiskondlikus elus kaasa löömiseks on Ossipenko tervis piisavalt korras.

Ginteri sõnul on võimalik, et need tegevused tekitavad vähem stressi kui kohtueelse menetluse ajal vahi all viibimine.

"Siin me oleme jällegi selle meditsiinilise teadmise juures, et tõepoolest on võimalik, et inimesel selliste erinevate nii äriliste kui ka poliitiliste tegevustega on rohkem aega mõtelda. Seal ta saaks hakkama, aga nüüd, kui talt võtta vabadus ja panna ta täiendava stressi alla, siis see võib talle olla mittekohane," kommenteeris Ginter.

"Aga seda peavad arstid ütlema. Ka [Edgar] Savisaare puhul ma oleks oodanud, et oleks taotletud pigem täiendavat meditsiinilist ekspertiisi. Puht õiguse poolt ma olen arvamusel, et see asi (vabastamine) on võimalik, aga küsimus on selles, kas seda võimalust alati on korrektselt kasutatud," ütles Ginter veel.