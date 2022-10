Kohtla-Järve linnajuhte ootavad umbusaldusavaldused

Kümme opositsioonisaadikut esitasid esmaspäeval kuus umbusaldusavaldust: linnavalitsusele, linnavolikogu esimehele Tiit Lillemetsale, linnavolikogu aseesimehele Maria Merkulovale, linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehele Anton Dijevile, majanduskomisjoni esimehele Deniss Veršininile ja revisjonikomisjoni esimehele Jaanek Pahkale.

Kohtla-Järve linnavolikogu 25 saadikust on Kohtla-Järve uues korruptsiooniskandaalis kahtlustuse saanud üheksa koalitsioonisaadikut. Lisaks on langenud kahtlustuse alla mitu linnavalitsuse töötajat eesotsas kahe abilinnapeaga.

Prokuratuuri teatel on kriminaalmenetluse sisuks mitmed eelmisel sügisel kohalike omavalitsuste valimiste järel Kohtla-Järvel sooritatud kuriteod. Linnaametnikke ja volikogu liikmeid ning ärimehi kahtlustatakse erinevates rikkumistes: altkäemaksu andmises, võtmises ja vahendamises, mõjuvõimuga kauplemises ning riigihangete nõuete rikkumises ja dokumentide võltsimises. Kriminaalasjas on kahtlustus esitatud 17 inimesele.

Lisaks esitasid seitse mitteametliku koalitsiooni saadikut umbusaldusavalduse linnapea Toomas Naelale.

Uus koalitsioon on moodustamisel

Kohtla-Järve linnavolikogu opositsioon on alustanud läbirääkimisi võimaliku uue koalitsiooni moodustamiseks. Tänaseks on neil uue võimuliidu loomiseks vajalikust minimaalsest 13 inimestest koos kümme, kes ka tänasel volikogu istungil kuus umbusaldusavaldust esitasid.

"Me jätkame niinimetatud konsultatsioone, me peame neid kolmekesi ehk sotsiaaldemokraadid, Eesti Keskerakond ja valimisliidu Restart esindajad. Ma hetkel ei tea, kuhu me nendega jõuame. Ma väga loodan, et me suudame moodustada Kohtla-Järve uue võimuliidu ilma nende inimesteta, kellele on esitatud kahtlustused," sõnas Kohtla-Järve volikogu liige Eduard Odinets.

Kriminaalasjaga seotud Kohtla-Järve volikogu esimees Tiit Lillemets on loobunud ajakirjanikele talle esitatud korruptsioonikahtlustusi kommenteerimast. Umbusalduses esitatud süüdistustega opositsiooni- ja koalitsioonisaadikute erinevates kohtlemistes ta nõus ei olnud.

"Ei oska küll öelda, kust poolt ma olen opositsiooni vaigistanud, kõikidele on olnud võrdne kohtlemine ja kõik on saanud sõna. Ja on olnud ka tuliseid vaidluseid. Ja kui inimesed - volikogu liikmed - omavahel räägivad, eks siis peab neid ikka korrale kutsuma," ütles volikogu esimees.

Linnapea tagasi ei astunud

Korruptsioonikahtlustuse saanud abilinnapead Evelyn Danilov ja Vitali Borodin vastasid eelmisel nädalal eitavalt linnapea Toomas Naela ettepanekule tagasi astuda. Korruptsioonisüüdistustest vaba linnapea võttis tänaseni aega, et kaaluda võimalust tekkinud olukorras ise tagasi astuda.

"Jah, hommikul ma astusin oma kolleegide ehk abilinnapeade juurde ja teatasin neile, et ma ikkagi tagasiastumist ei tee ja jätkame tööd ning toimetame seni, kuni ei ole nimetatud ametisse uut valitsust," lausus linnapea.

Kohtla-Järve volikogu hakkab linna juhtidele esitatud umbusaldusavaldusi arutama 27. oktoobri volikogu istungil.