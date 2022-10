Ossipenko valimisliidud said tema ajalehes ülisoodsat valimisreklaami

Kuigi prokuratuurist öeldi, et poliitreklaamid ja -lood Kohtla-Järve uues korruptsiooniasjas uurimise all ei ole, siis eelmiste kohalike valimiste aegsete ajalehtede Panorama analüüs näitab, millist käitumismustrit Nikolai Ossipenko Jõhvi ja Kohtla-Järve valimistel edu saamiseks kasutab.

Valimisreklaame ja sisuturunduslugusid (artikli juures oli kandidaadi number ja pilt ehk arvestatud pole neid lugusid, kus kandidaatidest oli loo juures vaid pilt) avaldati kahes keeles (ühes numbris on tekste mõlemas keeles) ja 30 000 tirtaažiga ilmuva Panorama kuues numbris ja lisaks veel ka valimiste erilehes.

Kohtla-Järvel osalenud Ossipenko kureeritav valimisliit Progress maksis Erakondade Järelevalve Riiklikule Komisjonile esitatud aruande põhjal N&V-le reklaamide eest 300 eurot. Hinnakirja järgi oleksid nad pidanud maksma üle 12 000 euro.

Jõhvi vallas valimistel osalenud valimisliit Jõhvikad – Ossipenko oli seal esinumber – maksis reklaami eest osaühingule N&V aruande põhjal 900 eurot, kuigi hinnakirja järgi oleksid pidanud nad lehes ilmunud reklaami ja sisuturunduslugude eest maksma üle 13 000 euro.

"Soodustus võrreldes turul valitsevate hindadega on erakonnaseaduse kohaselt käsitletav keelatud annetusena. Soodustust võrreldes turuhindadega tuleb tõendada," ütles olukorda kommenteerinud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni finantsnõunik Zoja Masso.

Ajalehest Panorama jäeti ERRi järelepärimisele vastamata. Ajalehest Põhjarannik öeldi, et valimiste ajal võidakse suurte koguste puhul teha hinnakirjast alandust umbes 20 protsenti. Panoramas anti Ossipenko valimisliidule hinnasoodustust üle 90 protsendi: VL Jõhvikad sai allahindlust 93,1 protsenti ja VL Progress 97,5 protsenti.

Huvitav asjaoluna torkab Panoramadest silma, et Kohtla-Järve valimistel osalenud kandidaatidest reklaamisid end ajalehes põhiliselt need, kes liitusid pärast valimisi Nikolai Ossipenko valimisliidu Progress osalusel moodustunud Kohtla-Järve võimuliiduga. Teiste hulgas avaldasid oma reklaami samuti kriminaalkahtlustuse alla sattunud volikogu esimees Tiit Lillemets ja volikogu liige Anton Dijev.

Panoramas reklaamis end teiste hulgas ka Kohtla-Järvel korruptsiooniskandaalini Ossipenko valimisliiduga võimu jaganud Restart Kohtla-Järve. "Me reklaamisime end maakonna kõige loetavamates lehtedes, st Põhjarannikus ja Panoramas. Lisaks soovis Panorama teha Viktori Andrejevi ja minuga intervjuu. Me ei näinud põhjust keeldumiseks. Kui Põhjaranniku või mõne muu ajalehe ajakirjanik oleks soovinud meilt intervjuud võtta, siis oleksime samuti andnud. Minu meelest pole ma kellelegi ära öelnud. Kuna Panorama jõuab tasuta enamikusse meie linnaelanike postkastidesse, siis oli see igati loogiline valik. Meil tuleb kõikide sihtrühmadeni jõuda ning neid harida. Restardi sõnum on "Iga Kohtla-Järve elanik on meile tähtis"," ütles Restardi esindaja Mare Roosileht, lisades, et ei tasu tonti näha seal, kus teda ei ole.

Restart Kohtla-Järve maksis OÜ N&V kahe reklaamkülje ja rohkem kui kahe sisuturundusloo eest (loo juures oli kandidaadi pilt ja kandideerimisnumber) hinnakirjajärgse 2134 euro asemel 600 eurot.

Opositsiooni kuuluv sotsiaaldemokraatide esinumber, Kohtla-Järvel enim hääli kogunud Eduard Odinets põhjendas seda, miks nad otsustasid Panoramas end mitte reklaamida, järgmiselt: "Minu jaoks on halb toon maksta Ossipenkole raha reklaami eest."

Restardi esindaja Mare Roosileht nii põhimõtteline ei olnud. "Me maksime teenuse eest. Samamoodi maksan ma prügiveo eest Ekovirile," selgitas Roosileht. Ekovir on teatavasti Ossipenko prügiveoettevõte.

Suurest reklaamihulgast hoolimata sai Progress Kohtla-Järvel 25st volikogu kohast vaid kaks, kuid see ei takistanud neid pärast vangerdusi võimule pääseda. Jõhvis läks neil edukamalt, sest valimisliit Jõhvikad sai 21st kohast neli, kuid Jõhvis neid võimu ligi ei lastud. Küll sai üks Jõhvikate liidritest, eelmisest nädalast samuti korruptsioonis kahtlustatav Evelyn Danilov revisjonikomisjoni esimehe koha ja lisaks valiti ta kolme komisjoni aseesimeheks.

Tasub märkida sedagi, et 2021. aasta valimiste ajal oli Panoramast kadunud Kohtla-Järve keskerakondlaste kauaaegse liidri Valeri Korbi reklaam. Üle-eelmiste kohalike omavalitsuste valimisel jagas Nikolai Ossipenko kaanestaari rolli just Valeri Korbiga: 2017. aasta sügisel oli ühes Panoramas Korb esikaanel ja Ossipenko tagakaanel ning vahetult valimise eel ilmunud numbris vastupidi. 2019. aasta Riigikogu valimistel, kus Ossipenko ei osalenud, oli Korb kolmel nädalal järjest esikaanel. Lisaks olid sees veel ka Korbiga seotud lood. Valeri Korb on üks neist Kohtla-Järve volikogu saadikutest, kes soovivad korruptsiooniskandaali puhkemise järel valitsevale linnavõimule umbusaldust avaldada.