Kohus lasi Ossipenko tema tervisele viidates vabaks

"Kohus otsustas Nikolai Ossipenko vabaks lasta. Prokuratuuri taotlust ei rahuldatud," ütles Ossipenko advokaat Jüri Leppik rus.err.ee portaalile.

Kohus põhjendab määruses vastavat otsust eelkõige Ossipenko tervisliku seisundiga.

Kohus leidis, et kuigi Ossipenkol on olemas kindel elu- ja töökoht ning ta on varem kriminaalkorras karistamata, peab arvestama, et ta on olnud kuritegelikult aktiivne pikema aja jooksul. "Ulatusliku korruptiivse võrgustiku olemasolu Kohtla-Järve linnavalitsuse ametnike ja volikogu liikmete seas eeldab, et sellised suhted ei teki üleöö, vaid kujunevad välja pigem aastatega," seisab Viru maakohtu pressiesindaja saadetud põhjendustes.

Kohtu hinnangul puudub ka alus eeldada, et pärast kahtlustatavana kinnipidamist on kahtlustatav valmis täielikult loobuma oma senisest eluviisist ja kuritegude toimepanemisest, kui nii tema igapäevane elu kui äri on läbipõimunult seotud tema korruptiivsete sidemete realiseerimisega oma ärihuvide kasuks. Seega võib Ossipenko kohtu hinnangul vabadusse jäädes suure tõenäosusega jätkata kuritegude toimepanemist.

Samuti esineb Ossipenko puhul reaalne menetlusest kõrvalehoidumise oht, mistõttu leiab eeluurimiskohtunik, et Ossipenko puhul on olemas mõlemad vahistamise alused ehk vabadusse jäädes võib ta jätkata kuritegude toimepanemist, aga ka hoiduda menetlusest kõrvale.

Samas vahistamise kui kõige rangema tõkendi liigi kohaldamisel peab kohus arvestama muu hulgas ka kahtlustatava terviseseisundit.

"Kohus leiab, et kuigi kahtlustatava Nikolai Ossipenko suhtes on olemas nii põhjendatud kuriteokahtlus kui vahistamise alused, ei võimalda tema halb terviseseisund tema vahi all pidamist, mistõttu vahistamistaotlus tuleb jätta rahuldamata ja vabastada kahtlustatav kinnipidamise alt viivitamatult pärast kohtumääruse kuulutamist."

Prokuratuur lubas kohtumääruse vaidlustada.

"Kohus põhjendas otsust teda mitte vahistada kahtlustava tervisliku seisundiga, kuid prokuratuuri hinnangul pakuvad meie kinnipidamisasutused väga pädevat meditsiinilist abi, mistõttu plaanime selle otsuse vaidlustada," seisab prokuratuuri teates.

Neljapäeva hommikul hakkasid Viru vanglast lahkuma ka teised samas süüasjas kinnipeetud. Esimeste vabanejate seas olid näiteks Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Tiit Lillemets ja volikogu majanduskomisjoni esimees Deniss Veršinin. Mõlemad vabanedes kommentaaridest keeldusid.

Tiit Lillemets kinnipidamiselt lahkumas

Kohtla-Järve abilinnapea majandusteenistuse alal Vitali Borodin ütles, et ta ei tunne, et ta oleks midagi valesti teinud, sest linna tegevust on ulatuslikult kontrollitud. Mõjuvõjumuga kauplemise kohta ütles, et nad on võimuliidus vaid valimislubadusi täide viinud ja mõistagi arvestatakse Ossipenko soove, läbi tema valimisliidu, ka linna otsustes.

Teisipäeval pidas politsei kinni Nikolai Ossipenko ja kaheksa inimest Kohtla-Järve linnavalitsusest ja -volikogust ning kaks Ossipenkoga seotud inimest, keda kahtlustatakse altkäemaksu andmises ja võtmises ning mõjuvõimuga kauplemises.

Lisaks Ossipenkole, Lillemetsale ja Veršininile sai kahtlustuse ka linnavolikogu aseesimees Maria Merkulova, volikogu sotsiaalkomisjoni esimees Anton Dijev, abilinnapea sotsiaalteenistuse alal Evelyn Danilov, abilinnapea majandusteenistuse alal Vitali Borodin, linnapea abi Ahtme ja Oru linnaosas Aljona Kazakova, linnavalitsuse korrakaitseametnik Timofei Korepov ning Ossipenko ettevõtete töötajatena Kirill Kõpp ja Jevgeni Makarov.

Kusjuures Aljona Kazakova visati kinnipidamise päeval Keskerakonnast välja, ta oli erakonnas 2018. aasta detsembrist.

Uurimise all on kümmekond episoodi. Tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib kriminaalmenetluse kestel muutuda.

Ossipenko seotud ettevõtted on pakkunud Ida-Virumaa omavalitsustele erinevaid teenuseid. Ta ise ja temaga seotud inimesed on olnud aktiivsed ka munitsipaalpoliitikas.

Ossipenko on oma kommunaaläridega olnud kohtu all ka varem, kui kümmekond aastat tagasi tuvastas kohus, et tema firma N&V on saanud ligi miljon eurot kriminaalset tulu. Toonane Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov mõisteti süüdi, Ossipenko pääses kohtupidamise alt kehva tervise tõttu.