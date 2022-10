Viru maakohus keelas meedial Nikolai Ossipenko kohtuistungit jälgida

Sel kolmapäeval toimus Viru maakohtus Jõhvis kohtuistung, kus arutati ettevõtja Nikolai Ossipenko (64) vahistamist. Prokuratuur kahtlustab teda tervele reale Kohtla-Järve poliitikutele altkäemaksu andmises, kirjutas Eesti Ekspress.



Jõhvi kohtumajja sõitsid kohale Delfi ja ERR-i ajakirjanikud. Nad olid küsinud eelnevalt kohtult luba istungi jälgimiseks, sealhulgas pildistamiseks ja selle ka saanud. Meedia seadis end sisse kohtusaalis, kus viibisid ka prokurör ja advokaat.

Vahetult enne istungi algust said ajakirjanikud telefonikõne kohtuametnikult, kes teatas, et luba Ossipenko istungit jälgida on tühistatud.

ERR-i Virumaa korrespondent Rene Kundla selgitas ERR-i portaalile, et kohtu pressiesindaja oli talle andnud loa viibida istungil, paludes veidi varem kohal olla.

"Istung pidi algama 16.00, olin kohal esimesena umbes 15.40. Siis tuli kohtu töötaja, pani asjad paika; siis tuli kaitsja, kes imestas sõnadega "Nalja teete või", et press ka kohal, millele vastasin, et "töö ajal ma nalja ei tee," rääkis Kundla.

Seejärel sai Kundla kõne kohtu pressiesindajalt, kes ütles, et tema ikkagi ei saa luba anda ning et loa saab anda selles staadiumis vaid prokuratuur ja tegelikult on istung ikkagi kinnine.

Kundla rääkis, et kui meedia sai oma kattematerjalid ja pildid kätte, palus kohtunik protsessiga mitte seotud inimestel lahkuda.

Advokaat Jüri Leppik ütles Ekspressile, et kohtuistungi kinniseks kuulutamine ei tulnud istungil üldse jutuks. Kui prokurör oleks teinud ettepaneku istung kinniseks kuulutada, siis oleks Leppik teinud hoopis vastupidise ettepaneku – jätta istung avalikuks.

Kui Ekspress küsis Viru maakohtult seletust, vastas kohus, et tegemist ei olnud sellise istungiga, mille puhul kehtib istungi avalikkuse põhimõte. "Avalikkuse põhimõte kehtib nendele istungitele, kus kohtul on süüdistusakt.

Praegu ei ole kohtul süüdistusakti, asi on menetlustoimingute staadiumis ja kaasatakse ainult menetlusosalised," seisis kohtu vastuses.

Reedel saabus Ekspressile Viru maakohtust aga täiesti uus vastus: "Kohus ei jõudnud enne istungi algust tutvuda taotluse sisuga kogumahus. Andes eelnevalt loa osaleda istungil kõrvalistel isikutel, ei osanud kohus arvestada, et hakatakse esitama delikaatseid isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid."