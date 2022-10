Kohus põhjendas ajakirjanike tõrjumist Ossipenko kohtuistungilt

Viru maakohtu esimees Liina Naaber-Kivisoo ütles, et möödunud nädala kolmapäeval toimunud Nikolai Ossipenko kohtuistungile ei lubatud ajakirjanikke, sest prokuratuur ei olnud nõus uurimise andmeid avaldama ning seaduse järgi toimub kohtueelses menetluses andmete ja tõendite avaldamine vaid prokuratuuri loal.

"Seadus kehtestab, et kohtueelses menetluses andmete ja tõendite avaldamine on võimalik vaid prokuratuuri loal. Seetõttu kohus peab arvestama ka sellega, kas prokuratuur on selles menetlusetapis nõus uurimise andmed ja kogutud tõendite sisu avalikustama või mitte," ütles Naaber-Kivisoo ERR-ile.

"Istungi ettevalmistamisel ei olnud kohtul infot, kas ajakirjanikud on arutanud istungil osalemise küsimust prokuratuuriga. Info, et prokuratuur ei ole nõus tõendid avalikustama ja vaidleb vastu taotluse arutamise ajal ajakirjaniku istungisaalis viibimisele, jõudis kohtuni just enne istungi algust," lisas ta.

"Kuna prokuratuur ei olnud nõus uurimise andmed avalikustama, siis selle tagamiseks ja seaduse täitmiseks ei lubanud kohus ajakirjanikke istungile. Vastupidine oleks vastuolus seadusega ja võis kahjustada kriminaalmenetluse huve, mida kohus ei saanud lubada," ütles Naaber-Kivisoo veel.

Eesti Ekspress kirjutas reedel, et Viru maakohus keelas eelmise nädala kolmapäeval meedial Nikolai Ossipenko kohtuistungit jälgida, kuigi oli varem andnud selleks loa. Keelamist õigustas kohus vastuoluliste põhjendustega.

Eelmise nädala kolmapäeval toimus Viru maakohtus Jõhvis kohtuistung, kus arutati ettevõtja Nikolai Ossipenko (64) vahistamist. Prokuratuur kahtlustab teda tervele reale Kohtla-Järve poliitikutele altkäemaksu andmises.

Jõhvi kohtumajja sõitsid kohale Delfi ja ERR-i ajakirjanikud. Nad olid küsinud eelnevalt kohtult luba istungi jälgimiseks, sealhulgas pildistamiseks ja selle ka saanud. Meedia seadis end sisse kohtusaalis, kus viibisid ka prokurör ja advokaat.

Vahetult enne istungi algust said ajakirjanikud telefonikõne kohtuametnikult, kes teatas, et luba Ossipenko istungit jälgida on tühistatud.