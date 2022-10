Kaasik: eelisligipääs Soome terminalile on väga hea uudis

"Seda ju turuosalised kahtlustasid, et ta pigem sinna läheb, sest soomlastele on see oluline, et ta pigem seal on. Selles on vähem üllatust ja minu arust ka vähem uudist, aga mis on kindlasti suur uudis meie jaoks vähemalt, ma lugesin välja, et kavatsetakse anda selles terminalis eelisligipääs neile, kes varustavad Eesti ja Soome kliente gaasiga. Kui see nii läheb, siis see on suur uudis ja see on superhea uudis," ütles Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik.

Kaasiku sõnul tähendab see, et Eesti Gaasi gaasivarustus on hästi garanteeritud.

Kui LNG-terminalid paiknevad nii Soomes kui ka Leedus, siis Kaasiku hinnangul siin piirkonnas langevate tarbimismahtude valguses enam kolmandale ehk Paldiski LNG-terminalile tõenäoliselt ruumi ei oleks.

"Teine küsimus ja ettepanek, mis varem läbi käis – kas ajutiselt, varustuskindluse mõttes oleks seda investeeringut mõtet teha. See iseenesest on kaalumisväärt idee," ütles Kaasik.

"Selge on see, et uue terminali käivitamine mingisuguseid riske sisaldab. Kui sul on kaks terminali sama lahe ääres, sama toru küljes, siis kindlasti need riskid on võrreldamatult väiksemad. Kas ja kui palju selle riski maandamise eest soovitakse maksta – eks see on poliitiline otsus. Selge on see, et riskid väiksemad kindlasti oleksid," rääkis Kaasik.

Selleks talveks on varustuskindlus tagatud ka siis, kui Balticconnectoriga peaks midagi juhtuma. "Ma arvan, et me saaksime hakkama. Hetkel uue terminali suhtes meil väga suurt kindlust pole olnud, me hakkame suurendama oma varusid Läti hoidlas, otsime erinevaid tarneid. Riigil on ka julgeolekuvarud olemas," ütles Kaasik.

Seda, et Soome peaks Eesti gaasivarustust läbi Balticconnectori piirama, Kaasik tõenäoliseks ei pea. "Me täna oleme Soomega ühendatud ka elektrikaableid pidi, on olnud ka elektriturul keerulisemaid aegu ja ei ole kaableid pandud kinni, sest Soomel oleks sellest parem," sõnas Kaasik.