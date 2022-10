Tartu plaanib lennuühenduse taastamiseks riigihanget

Oktoobri lõpust alates ei teeninda Soome lennufirma Finnair enam Tartu-Helsingi lennuliini. Selleks, et Tartu külje all asuvast lennujaamast saaksid inimesed ka edaspidi Euroopasse lennata, plaanib linnavalitsus rahvusvahelise lennuühenduse taastamiseks läbi viia riigihanke.

Kui Finnair septembri keskpaigas teatas, et peatab oktoobri kuu lõpust Tartust lendamise, hakkas Tartu linnavalitsus mõtlema, kuidas edaspidi korraldada ja tagada ülikoolilinnast rahvusvaheline lennuühendus. Praegu on variandina välja käidud idee riigihanke korraldamiseks.

"Eriti on meile oluline rahvusvaheline lennuühendus selliselt, et me saame otseühenduse sellisesse lennujaama, kust saab võimalikult palju edasi lennata. Helsingi oma üle 40 edasilendamise võimalusega on selliseks mõistlikuks väravaks Tartule olnud," rääkis Tartu linnapea Urmas Klaas.

"Me näeme, et turutingimustel selline lennuühendus ei toimi ja sellepärast on ka linnavalitsus leidnud, et tuleb korraldada riigihange, mis on siis avaliku teenindamise kohustusega."

Soov on hankida lend ühte sihtpunkti. Sihtkohtadena on analüüsimisel viis Euroopa pealinna, lisas Klaas.

"Meie lähedal on heade ühendustega lennuväljad, nagu Riia, Helsingi aga ka Stockholm. Me ei välista ka Kopenhaagenit ja Varssavit praeguses analüüsifaasis, sest see võimaldab ka rohkematel lennufirmadel pakkuda ja osaleda sellel riigihankel," selgitas Klaas.

Partnerina on protsessis osaline ka Tallinna lennujaam, kes linna nõustanud näiteks selles, millistele tingimustele võimalik vedaja ja sihtkoht peaksid vastama. Praegu on tingimustena kirja saanud, et lennuühendus peab Tartust toimuma kuuel päeval nädalas. Lennuaegade mõttes on vajadus graafiku järele, mis viiks hommikul Tartust reisijad rahvusvahelisse lennujaama ja õhtul tooks samast lennujaamast inimesed ka ülikoolilinna tagasi. Seega sarnaselt enne covidit ööbiksid nii lennuk kui meeskond suure tõenäosusega Tartus.

Klaas rääkis, et seesugune hange on seotud üsna keerulise Euroopa Liidu reeglistikuga. Arvestades linnavalitsusele praegu teadaolevat informatsiooni määratletakse Tartust lendamine üldhuviteenusena ja kehtestatakse lennuliini avaliku teenindamise kohustus.

"Viimastel aastatel pärast covidit toimus Finnairi ja ka oleks toimunud mistahes teise lennuettevõtte toetamine läbi Tallinna lennujaama ja lennujaama tasude. Aga praeguses olukorras me hangime, jah, oma vajadustest lähtuvalt sagedust ja kellaaega."

Eelnõu järgi soovitakse lennuettevõtjale anda abi tingimustel, mis vastavad Altmarki kohtuotsusele. Altmarki tingimuste täitmise oluliseks eelduseks on teenuse osutaja valimine läbi riigihanke. Tingimuseks on näiteks, et abi saavale ettevõtjale peab olema pandud selgelt määratletud avaliku teenindamise kohustus. Ja seegi, et makstav hüvitis ei tohi olla suurem, kui on vajalik avaliku teenindamise kohustuse täitmisest tulenevate kulude osaliseks või täielikuks katmiseks arvestades seotud tulusid ja mõistlikku kasumit.

Selleks, et hanke koostamisega edasi liikuda, tuleb kõigepealt vastav luba saada ka Tartu volikogult. Volikogu arutab asja sel neljapäeval. Linnavalitsuse soov on, et järgmise aasta kevadel, kui hakkavad kehtima kevadgraafikud, taastub lennuühendus ka Tartust.