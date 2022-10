ERR Zaporižzjas: linn on Vene vägede pideva raketitule all

Zaporižžja, nagu ka paljud teised Ukraina suured linnad, jääb viimasel ajal pidevalt Vene raketitule alla. "Aktuaalse kaamera" võttegrupp käis teisipäeval Zaporižžjas ja veendus, et sihtmärkideks on peamiselt tsiviilobjektid.

Viimase paari nädala jooksul on Zaporižžja jäänud pidevalt Vene raketitule alla. Päästetööd käivad veel siiamaani, üritatakse kätte saada rusude alt viimaseid hukkunuid.

"Olime emaga kodus. Me ei maganud, kuna juba oli kuulda plahvatusi. Täpset aega ei mäleta, aga natuke peale kahte kogu maja värises ning aknad lendasid eest ära. Ma mõtlesin, et rakett kukkus hoovi, aga välja minnes nägin, et maja enam ei ole ja kõik põles. Inimesed olid juba väljas," rääkis Konstantin.

Venemaa väidab, et nad sihivad eeskätt sõjaväeobjekte.

"Ma ei ole siin näinud ühtegi sõjaväelast! Mitte ühtegi! Linna peal küll, aga siin elavad ainult tavalised inimesed," ütles Olga.

Esmaspäevane massiivne raketirünnak kogu Ukraina territooriumi pihta näitas, et sihikule oli võetud tsiviiltaristu. Zaporižžjas jäävad aga tule alla peamiselt elamurajoonid.

"Põhiliselt saavad meil kannatada tsiviilobjektid – elumajad, lasteaiad, koolid. Jutt sellest, et nad sihivad ainult sõjaväeobjekte, on lihtsalt propaganda. Meil pole ju siin Zaporižžjas sõjaväelasi! Viimase kolme ööpäeva jooksul on saanud tabamusi ainult tsiviilobjektid," rääkis Zaporižžja sõjaadministratsiooni esindaja Volodõmõr Martšuk.

Zaporižžja ametivõimud kutsuvad inimesi üles kiirelt evakueeruma ohutumatesse piirkondadesse, näiteks Lääne-Ukrainasse.