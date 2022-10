Majandusministeerium loodab LNG-terminali eelisõiguseks ajutist erandit

Konkurentsiamet teatas, et kui Eesti ettevõtted saaks Soome LNG-terminalist gaasi ostmisel eelisõiguse, läheks see vastuollu Euroopa Liidu reeglitega. Majandusministeerium loodab saada ajutise erandi.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri Riina Sikkuti kinnitusel on soomlased lubanud vastavalt kahepoolsele kokkuleppele anda Eesti ettevõtetele eelisõiguse Soome LNG terminalist gaasi ostmiseks.

"Põhimõtteliselt igasuguse eelise andmine, turu piiramine ei ole kooskõlas Euroopa Liidu reeglitega. Ei ole võimatu, et on olemas mingid erihüved, mida tuleb kaitsta. Nii nagu Leedu on kaitsnud oma tarbijate erihuve," ütles konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium rõhub sellele, et energiakriisi situatsioonis on Euroopa Liidus tehtud mitmel pool erireegleid.

"Me oleme EL-s näinud mitmel pool, et energiakriisi situatsioonis tehakse selliseid erireegleid. Leiame, et see on igati õigustatud ja põhjendatud seda teha ka Eestis. Me ei räägi ju pikaajalisest lahendusest. Pikaajaline lahendus on see, et sellised terminalid töötavad kolmanda osapoole täieliku juurdepääsuga, aga praegu, kus me oleme energiakriisis, see terminal on rajatud Soome ja Eesti tarbijate varustuskindlust eelkõige parandama, siis EL õiguses on piisavalt neid erandivõimalusi, mida nüüd tuleks rakendada," ütles ministeeriumi asekantsler Timo Tatar.

Tatari sõnul pole praegu selge, kas sellise erandi saamiseks on vaja Brüsselist eraldi luba küsida.

"Kuidas täpselt praktikas selline poliitiline kokkulepe ellu viiakse, sellest tegelikult sõltub see, kas on vaja konsulteerida ka Euroopa Komisjoniga. Tegu on ikkagi lühikese perioodiga, selle terminali käivitusperioodiga, kevad ennekõike," ütles Tatar.

"Erisuste saamist me otseselt analüüsinud ei ole. Võimatu see ei ole, aga hetkel me seda pigem võimalikuks ei pea," sõnas Pärn-Lee.

Peaminister Kaja Kallas neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil võimalikku eelisõiguse saamist kommenteerima ei soostunud.

"Me lähme alles kabinetinõupidamisele, kus me saame ka ülevaate majandus-ja taristuministrilt kõigist nendest tingimustest, millest on soomlastega räägitud. Teades, kui õiguskuulekad on soomlased, siis ma kahtlen, et nad pakuvad välja midagi, mis oleks reeglitega vastuolus," sõnas Kallas.