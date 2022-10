Reinsalu: Sikkut peab tegema analüüsi Paldiskisse LNG-laeva soetamise kohta

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles, et neljapäeval lepiti valitsuskabinetis kokku, et majandusminister Riina Sikkut (SDE) koostab analüüsi LNG-laeva soetamise võimaluste kohta Paldiskisse nii selleks kui ka järgmiseks küttehooajaks.

Reinsalu sõnul on ta ka pärast valitsuskabineti arutelu endiselt kriitiline selles, et Eesti taganes kevadel Soomega tehtud kokkuleppest, et LNG-laev (FSRU ehk taasgaasistamise laev või ujuvterminal - toim) tuleb eeloleval talvel sinna sadamasse, kuhu esimesena vastuvõtuvõimekus rajatakse.

"Minu ettepanek oli, et vajame seisukohta majandusministri poolt, mis puudutab ettepanekuid ja analüüsi LNG-laeva soetamise kohta Paldiskisse nii selleks hooajaks kui ka järgmiseks. Valitsuskabinet tegi otsuse, et minister need ettepanekud ja analüüsi esitab. Ta (Sikkut - toim) ei väljendanud sellele vastumeelsust," sõnas Reinsalu.

Välisministri sõnul teeb analüüsi sisulise poole ilmselt riiklik Eesti Varude Keskus. Kui ruttu see analüüs võiks valmida ja kas selle pinnalt on üldse võimalik eelolevaks talveks midagi veel otsustada, peaks Reinsalu sõnul analüüsist selguma.

"Me konkreetset tähtaega ei pannud, aga tahaks loota, et tuleb ASAP ehk viivitusteta. Kui valitsus peaks selle analüüsi põhjal otsustama samme astuda sellel kütteperioodil, siis mõistagi on vaja see analüüs teha kiiresti."

Reinsalu ei soovinud vastata küsimusele, kust võtaks riik raha Paldiskisse LNG-laeva soetamiseks. Soomlastele läks 10 aastaks LNG-laeva rentimine maksma 500 miljonit eurot. Välisministri sõnul peab majandusministri analüüs näitama, mis on maksumus ja rendi periood ning siis saab rääkida riigi võimalustest.

Reinsalu sõnul häiris teda, et tema sai ministrina LNG-laeva Soome minekust teada ajakirjandusest. Nüüd tuleks tema sõnul selgelt fikseerida, mis õigused Eestile Soome minevas laevas tekivad ja kuivõrd Euroopa Liidu reeglid üldse eriõigusi meile lubavad. See on tema sõnul küsimus ennekõike Soome vastavatele konkurentsiasutustele.

Kuivõrd poliitiliselt käivad vastastikused süüdistused, kas Soomega kevadel tehtud lepingu katkestamises on süüdi minister Sikkut või tema eelkäija Taavi Aas, küsis ERR-i ajakirjanik Indrek Kiisler, kas peamine vastutaja pole hoopis mõlema ministri ajal ja pikki aastaid Eesti energiapoliitikat suunanud asekantsler Timo Tatar? Reinsalu vastas, et seda vastutust määrab valdkonna minister.

"Kui ministri jaoks on need sündmused kulgenud arusaadavalt, ju siis on ka ametnikud vastavalt joondunud. Aga jah, ma ei ole rahul asjaajamise käigu ja kulgemisega."

Välisminister Reinsalu lisas, et teda teeb murelikuks ka see, et ehkki Venemaa on lõpetanud torugaasi tarned Soome, tuleb sinna endiselt Venemaalt LNG-gaasi ja sealtkaudu omakorda ka Eestisse. Reinsalu sõnul peab minister Sikkut veelgi nõudlikum olema, et selline praktika lõppeks.