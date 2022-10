Pevkur: Vene armee suudab end taastada pigem varem kui hiljem

Eesti kaitseminister andis hiljuti Politicole intervjuu, kus kõne all oli nii Venemaa, Iraani droonid kui ka USA Kongressi alamkoja vabariiklaste juhi Kevin McCarthy kommentaarid.

Teisipäeval osales Eesti kaitseminister Hanno Pevkur USA pealinnas Washingtonis mõttekoja German Marshall Fund of the United States üritusel.

Ürituse käigus rääkis Pevkuriga välispoliitikaportaal Politico.

Pevkur väljendas Politicole hämmingut, et Euroopa Liidu välisesindaja teatas esmaspäeval suuremast vajadusest saada kinnitust, et Vene väed kasutavad Ukrainas Iraani droone.

"Ma näen sellel sõjatandril Iraani droone," kinnitas Pevkur.

Kaitseministri sõnul on ta valmis selle üle arutama, kas Iraani droonid on ikka Iraani droonid.

"Kes neid tarnib? Mongoolia?" küsis Pevkur retooriliselt ja puhkes naerma.

Eesti suursaadik Prikk vabariiklaste toetusest Ukrainale

USA vabariiklaste juht Kongressi alamkojas Kevin McCarthy ütles teisipäeval intervjuus Punchbowl News portaalile, et sõjaline abi Ukrainale ei saa olla piiramatu ning USA peab pöörama tähelepanu ka riigisisestele küsimustele.

Sama portaali väitel levib selline meeleolu ka tavaliste vabariiklastest Esindajatekoja liikmete seas.

Ameerika Ühendriigid on Ukraina abistamisele praeguseks kulutanud 60 miljardit dollarit alates Vene invasiooni algusest veebruaris.

Sõjaline ja majanduslik abi Ukrainale on siiani saanud mõlema USA poliitilise partei arvestatava toetuse.

USA-s toimuvad novembris vahevalimised ning tavaliselt võidab vahevalimised presidendiga opositsioonis olev erakond, kelleks praegu on vabariiklased.

Pevkuri asemel andis Politicole vabariiklaste võimaliku meelemuutuse kohta kommentaare samal üritusel osalenud Eesti suursaadik USA-s Kristjan Prikk.

Priki sõnul ei kahtle Eesti Ameerika Ühendriikide pühendumises Ukrainale.

"Mulle on kinnitanud erinevad Kongressi liikmed, et Ukraina toetamise jätkamiseks on olemas tugev tuumiktoetus mõlemas erakonnas," sõnas Prikk.

Intervjuusse sekkus üks välisriigi diplomaat, kelle sõnul pani McCarthy sõnavõtt teda muretsema.

Pevkuri hinnangul taastab Venemaa enda sõjalise võimekuse pigem varem kui hiljem

Kaitseminister Hanno Pevkur ei väljendanud Politicole suurt optimismi, et USA juhitud Vene sõjatööstuse sanktsioneerimine takistaks olulisel määral Vene rünnakuid Ukrainale.

"Nad taastavad oma võimekuse pigem varem kui hiljem," hindas Pevkur. Ministri sõnul võib vaielda, kas selleks läheb kaks või neli aastat, kuid pikas perspektiivis ei ole sel vahet.

"Turg kohaneb. Kui on kiibipuudus, siis on alati keegi, kes on valmis neid tootma või leitakse võimalus relvastuse kasutamiseks ilma mikrokiipideta," ütles Pevkur Politicole.

Suursaadik Priki sõnul ei tasu võrrelda Vene armeed USA armeega, kel on kõrgemad nõudmised.

Diplomaat rõhutas, et Vene väed on üsna efektiivselt hävitanud inimeste elusid ja Ukraina linnu madaltehnoloogiliste pommidega.