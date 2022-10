Itaalia järgmine peaminister Meloni lubas jätkata Ukraina toetamist

Itaalia järgmine peaminister Giorgia Meloni lubas, et tema riigist ei saa kunagi nõrk lüli lääneriikide liidus Venemaa sõjalise tegevuse vastu Ukrainas. Meloni tulevane koalitsioonipartner Silvio Berlusconi väitis hiljuti, et sõja puhkemises on süüdi Ukraina.

Melonist saab lähipäevade jooksul järgmine Itaalia peaminister. Kolmapäeval lubas Meloni, et Itaalia jätkab Ukraina toetamist.

"Itaalia on täielikult osa Euroopast ja NATO-st. Igaüks, kes sellega ei nõustu, ei saa olla valitsuses. Isegi kui see tähendab, et valitsust ei saa moodustada. Kui me oleme valitsuses, ei saa Itaalia kunagi lääne nõrgimaks lüliks," ütles Meloni.

Meloni otsekohene avaldus tuli vaid mõni tund pärast seda, kui meediasse lekkis helilõik, milles Berlusconi süüdistab sõja puhkemises Ukrainat ja president Volodõmõr Zelenskit.

Berlusconi väitis, et Ukraina rikkus 2014. aasta Minski leppeid. Berlusconi väitel pidi seetõttu Venemaa president Vladimir Putin alustama sõjalist erioperatsiooni.

"Ukraina saatis lepingu põrgusse ja hakkas ründama. Lääne sõjaline toetus Zelenski valitsusele tähendas, et sõjast sai kahenädalase operatsiooni asemel 200-aastane sõda" väitis Berlusconi.

Itaalia Vendade juht Meloni on varem lubanud, et Rooma jätkab Ukraina toetamist. Berlusconi Kremli-meelsed seisukohad tekitavad aga kahtlusi, kas Meloni suudab jätkata Ukraina-meelset poliitikat.

Berlusconi kodupartei Forza Italia liider Antonio Tajani siiski kinnitas kolmapäeval oma partei toetust Ukrainale. Tajanist peaks saama Itaalia järgmine välisminister.

"Oleme alati toetanud vabadust ja Venemaa sissetungi hukka mõistnud," teatas Tajani.

Miljardärist meediamagnaat Berlusconi tekitas Melonile piinlikkust juba mõni päev enne valimisi, kui kaitses televisioonis Venemaa sissetungi Ukrainasse, vahendas Financial Times.