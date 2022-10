USA mereväe ülem: Hiina võib rünnata Taiwani enne 2024. aastat

Ameerika Ühendriikide mereväe ülema hinnangul on Peking otsustanud kiirendada Taiwani saare jõuga taasühendamise Mandri-Hiina kontrolli alla.

USA mereväe ülem hoiatas, et USA relvajõud peavad valmistuma võimalikuks Hiina invasiooniks Taiwani saarele enne 2024. aastat, vahendab Financial Times.

Eelmine aasta teatas USA mereväe India ja Vaikse ookeani staabi juht admiral Philip Davidson Ameerika Ühendriikide Kongressile, et Hiina relvajõud võivad Taiwani vastu kasutada sõjalist jõudu juba enne 2027. aastat.

Davidsoni hoiatust ei võetud tollal liiga tõsiselt, kuid USA ametiisikud on sestsaadik üha enam hoiatanud võimaliku Hiina sõjalise agressiooni eest.

Admiral Gilday hoiatas kolmapäeval sõnavõtus mõttekojale Atlantic Council, et 2027. aasta asemel tuleks rääkida hoopis 2022. aasta või 2023. aasta ajaaknast.

Kaks päeva enne Gilday hinnangut ütles USA välisminister Antony Blinken, et Hiina on otsustanud kiirendada taasühendamise ajagraafikut. Blinkeni sõnul olevat Hiina valitsus otsustanud, et praeguse olukorra jätkumine ei ole enam vastuvõetav.

Mandri-Hiinas paiknev Hiina Rahvavabariik peab Taiwani saart enda mässuliseks provintsiks.

Taiwani saarele põgenesid Hiina kodusõja kaotanud Hiina rahvuslased ning ametlikult peab saar hoopis ennast ainsaks Hiina valitsuseks, kuigi saareriigi valitsus on ammu loobunud Mandri-Hiinale naasmisest.

Hiina valitsus on hoiatanud Washingtoni, et viimane lõpetaks Taiwani iseseisvuspüüdluste toetamise.

Xi Jinping, Hiina president, süüdistas Hiina kommunistliku partei 20. kongressil pühapäeval "väliseid jõude" pingete suurendamises Taiwani väinas.

Joe Biden on presidendiametis olles neli korda hoiatanud Hiinat, et USA sekkub sõjaliselt kui Hiina ründaks Taiwani.

Mõttekojas German Marshall Fund tegutseva Hiina eksperdi Bonnie Glaseri sõnul põhineb 2027. aasta tärmin sõjalise võimekuse hindamisel, mitte tegelikel luureandmetel.

Seega ei saa välistada rünnakut ka varem, kuid Glaseri sõnul on 2022. või 2023. aasta väljatoomine puhas spekulatsioon.