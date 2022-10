Musk ostis Twitteri ära

"Ostsin Twitteri sellepärast, et tsivilisatsioonil on vaja omada ühist väljakut, kus saab arutleda paljude teemade üle, ilma vägivalda kasutamata," teatas Musk.

"Praegu on oht, et sotsiaalmeedia jaguneb paremäärmuslikeks ja vasakäärmuslikeks kõlakodadeks, mis tekitavad veel rohkem vihkamist ja lõhestab meie ühiskonda. See tähendab, et Twitterist ei tohi saada koht, kus võib öelda kõike ja ilma tagajärgedeta," lisas Musk.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

Veel juulis teatas Musk USA börsijärelevalveorganile, et soovib tehingust loobuda. Musk leidis siis, et Twitteri esitatud andmed kontode arvu kohta ei ole tõepärased ja ettevõte ei ole täitnud eellepingu tingimusi.

Peale seda kaebas Twitter Muski kohtusse – ettevõtte sõnul tulenes Muski otsus tehingust taganeda hoopis turuolukorra muutusest. Oktoobris teatas Musk siiski, et tahab Twitteri tehingu viia lõpuni.