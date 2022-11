Saaremaa vald jätab Tehumardi mälestusmärgi alles

Saaremaa vald tahaks järgmise aasta esimese kvartali jooksul leida lahendused Saaremaal olevate punamonumentide jaoks. Kokku on kaardistatud 56 punamonumenti, millest kuus on juba likvideeritud. Allesjäänud poolesaja monumendi või hauatähise puhul võib 31 juhul need tähistused olla ka matmispaigad.

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk ütles ERR-ile, et vald on kaardistanud nii monumente, hauatähiseid, kui ka lihtsalt kivisid, kus on plaat peal.

"Kaardistus on tehtud, kõikidest on pildid ja nüüd me hakkamegi järjest nendega tegelema. Teatud punamonumendid lähevad maha. Teatud kohtades, me teeme riigile ettepanekuid, kus on vaja inimesi ümber matta ja lisaks teeme ettepaneku mõnes matmispaigas hauatähise vahetamiseks," rääkis Tuisk.

Tuisk rääkis, et maha võetavad monumendid tuuakse esmalt kinnisele platsile ja siis kaalutakse edasisi samme.

Kaalumisel on ka näiteks ümbermatmine ühele kalmistule. "Lõplikku otsust ei ole, selle otsuse saab teha kaitseministeerium, nad on mingeid ettepanekuid siin teinud. Aga et kõik need punamonumendid ühte kohta kokku koondada, siis selleks on avaldanud soovi Sõrve militaarmuuseum, samas kohalik kogukond selle vastu," lausus Tuisk.

Tuisk rääkis, et Tehumardi mälestusmärk jääb alles. Küll aga tasub kaalumist sealsete viisnurgaga hauaplaatide välja vahetamine.

Tehumardi mälestusmärgil oleva kirja, et punaarmee on Saaremaa vabastanud, saab Tuisu sõnul ümber teha. "Täna uurimegi variante, et kas ja kuidas seda ümber teha," sõnas Tuisk.

Kui Tehumardi mälestusmärk välja arvata, jõuab Tuisu hinnangul töödega valmis tuleva aasta esimese kvartali jooksul.