Enefit Power andis sisse uue taotluse universaalteenuse hinna tõstmiseks

Konkurentsiametist öeldi ERR-ile, et Enefit Power esitas 28. oktoobril korrigeeritud taotluse, mida amet praegu läbi vaatab.

Kui konkurentsiamet teatas septembri lõpus, et kehtestas ajutiselt elektri universaalteenuse tootmishinnaks 15,4 senti kilovatt-tunni (kWh) kohta, ütles Enefit Power, et see hind ei kata nende tootmiskulusid. Ettevõtte juht Andres Vainola sõnul oli nende sooviks 18,18 senti. Kuivõrd tegu oli ajutise hinna kehtestamisega, jätkusid läbirääkimised konkurentsiameti ja Enefit Poweri vahel.

Enefit Poweri juht Andres Vainola ei soostunud ütlema, kas uus hinnataotlus on rohkem või vähem kui 18,18 senti, kuid kindlasti on see rohkem kui ajutine 15,4 senti.

"Ajutiselt kehtestatud hind Enefit Poweri tootmiskulusid ei kata. Teeme endast parima, et konkurentsiamet saaks meilt ammendavad selgitused ja annaks kooskõlastuse. Me ei pea õigeks hakata praegu hinnaindikatsioone andma. Universaalteenuse hind sisaldab ka muutuvaid komponente ja võib seetõttu ajas muutuda," lausus Vainola.

Elektrituruseaduse järgi on konkurentsiametil aega taotluse kooskõlastamiseks või põhjendatult kooskõlastamata jätmiseks 30 päeva taotluse saamisest. Kui tegu on eriti keeruka või töömahuka kooskõlastamistaotlusega, võib konkurentsiamet pikendada tähtaega 60 päeva võrra.

Universaalteenuse tootmishinna sisse on arvestatud tegevuskulud, investeeringud, CO2 kulu ja mõistlik ärikasum. Müügihinna puhul lisandub käibemaks ja müüja kasum. Näiteks Eesti Energia pakub universaalteenust hinnaga 19,24 senti kWh eest, mille sees on konkurentsiameti kehtestatud tootjahind (15,4 senti kWh), Eesti Energia kulud, riskid ja mõistlik kasum (0,63 senti kWh) ja käibemaks (20 protsenti ehk 3,21 senti kWh). Sellele lisandub veel kaheeurone kuutasu.

Elektri börsihind on samas oktoobri algusest, mil universaalteenus kehtima hakkas, langenud. Nord Pooli Eesti hinnapiirkonnas oli oktoobri esimese nädala keskmiseks hinnaks 18,8 senti kWh (ilma käibemaksuta), teisel nädalal 17,8, kolmandal 17,2 ja viimasel 13,9 senti. Oktoobri keskmine hind oli 17,4 senti kWh kohta.

Novembri esimesel nädalal oli hinnaks 16,1 senti. Seega võib konkurentsiameti kinnitatav universaalteenuse hind olla vähemalt sama kõrge, võimalik, et kõrgemgi kui elektri hind börsil.