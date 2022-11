Miljonid ameeriklased valivad esindajatekoda ja senaatoreid

Miljonid ameeriklased on valimiskastide juures, et anda oma hääl vahevalimistel – hääletusele lähevad kõik 435 esindajatekoja kohta, sajast senaatorist osaleb valimistel 35 ning samuti on 36 osariigis kubernerivalimised. Vaatlejad ennustavad suuremat edu vabariiklastele.

Üle 40 miljoni ameeriklase on juba hääletanud ja eelhääletanud on pigem vanemad inimesed.

"Eelhääletada on lihtsam. Elame siinsamas. Lähme lihtsalt üle tee, anname sedelid ära ja ei pea rahvahulkade vms pärast muretsema," põhjendas oma valikut Michael Pennsylvania osariigis.

Georgetowni Ülikooli riigiteaduste professori Mark Carl Romi sõnul näitavad küsitlused, et vabariiklased on vahevalimistel edukamad ja saavad enda kätte esindajatekoja. Senati enamusega võib minna üht- või teistpidi.

"Isegi, kui vabariiklased võtavad nii esindajatekoja kui ka senati enamuse, siis meil on demokraadist president, kes paneb veto kõikidele nende algatustele. Seega on äärmiselt ebatõenäoline, et järgmise kahe aasta jooksul suudetakse teha suuri edusamme USA kõige olulisemate probleemide lahendamisel," ütles Rom.

CBS-i uudiste poliitikatoimetaja Nancy Cordes märkis, et president Joe Bidenil oleks ametiaja viimasel kahel aastal väga keeruline suruda läbi eelnõusid, mida ta on plaaninud. "Samuti tähendaks see, et ta upuks uurimistesse. Vabariiklased soovivad uurida nii tema poja äritegevust kui ka piirikriisi."

Üldiselt pigem leige osavõtuga vahevalimistelt oodatakse seekord tavapärasemast kõrgemat aktiivsust. Kokku võib hääletada rohkem kui 120 miljonit ameeriklast ehk umbes pool valimisealistest kodanikest.

Mõlemad parteid tegid viimaste päevade jooksul aktiivselt valimiskampaaniat.

Nädalavahetusel kohtusid valijatega Biden ja kolm endist presidenti. Biden osales esmaspäeva õhtul demokraatide kampaaniaüritusel, mis toimus Marylandi osariigis, vahendas The Wall Street Journal.

USA endine president Donald Trump korraldas Ohio osariigis suure rahvakoosoleku. Seal osales ka vabariiklane J. D. Vance, kes kandideerib senatisse. Trump teatas üritusel, et teeb järgmisel teisipäeval, 15. novembril "väga suure teadaande".

Kongressi vabariiklaste juht Kevin McCarthy osales kampaaniaüritusel, mis toimus Virginia osariigis. Esmaspäeval osales Virginias kampaaniaüritusel ka Joe Bideni abikaasa Jill Biden.

FiveThirtyEight andmetel võidavad vahevalimised vabariiklased

USA valimisanalüütika portaali FiveThirtyEight hinnangul taastavad vabariiklased kongressis enamuse. Viimaste andmete kohaselt peaksid vabariiklased saama kongressis 230 kohta.

FiveThirtyEight andmetel taastavad vabariiklased enamuse ka senatis. Viimaste andmete kohaselt saavutavad vabariiklased senatis vähemalt 51 kohta.

Kõige tasavägisem heitlus toimub Georgia ja Pennsylvania osariikides. Mõlema partei kandidaatide toetus on nendes osariikides praktiliselt võrdne. Viimaste andmete kohaselt võidavad vabariiklased nii Georgias kui ka Pennsylvanias.

Vabariiklased võivad võita veel Arizonas ja New Hampshire'is. Praegu on nende osariikide senatikohad demokraatide käes.

FiveThirtyEight andmetel võidavad vabariiklased senativalimistel napilt ka Nevada osariigis.

Kui vabariiklased suudavad võita Georgias, Nevadas, Arizonas ja Pennsylvanias, siis saaksid nad 54 kohta.