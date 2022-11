Sõja 262. päev: Kiiev on valmis uuteks Venemaa kättemaksurünnakuteks

Oluline 12. novembril kell 21.12:

- Kiievis kardetakse Venemaa uusi rünnakuid;

- Zelenski: Ukraina vägedel on kontroll 60 asula üle Hersoni oblastis;

- Linnapea nõunik: olukord Hersonis on humanitaarkatastroof;

- Julgeolekuekspert: Vene väed kaevuvad sügavale kaitsesse;

- Guardian: taganevad väed hävitasid Hersonis peamise taristu;

- USA: Venemaa taganemisel on laiem strateegiline mõju;

- Vabastatud Hersonis elektriühenduse taastamiseks kulub kuu aega;

- Briti luure: vägede lahkumine Hersonist kahjustab oluliselt Venemaa mainet.

Kiievis kardetakse Venemaa uusi rünnakuid

Ukrainas ollakse valmis selleks, et Venemaa suurendab oma rünnakuid pärast Hersonist vägede väljaviimist, vahendas BBC.

Venemaa on viimasel ajal peale Ukraina edu sõjaväljal korraldanud kättemaksuks rünnakuid, sealhulgas pealinna Kiievi pihta.

Kiievi oblasti kuberner Oleksii Kuleba ütles BBC-le, et rünnakute oht Kiievi oblastis on kõrge ning võib veelgi tõusta peale Hersoni oblastis toimunut.

"Viimase kuu jooksul oleme peale Ukraina vägede edu rindel näinud rahumeelsete asumite laiaulatuslikku pommitamist. Raketirünnakute oht Kiievi oblastile on kõrge. Meie vastas on õel ja ennustamatult käituv vaenlane. Oht on pidev," ütles Kuleba.

Zelenski: Ukraina vägedel on kontroll 60 asula üle Hersoni oblastis; Donetskis toimuv on puhas põrgu

Ukraina vägedel on laupäeva seisuga kontroll 60 Hersoni oblasti asula üle, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski sõnul on olukord vabastatud Hersoni linnas keeruline, sest taganevad Vene väed hävitasid linnas, mida veel suutsid.

"Enne Hersonist põgenemist hävitasid okupandid kriitiliselt olulist taristut: kommunikatsioone, vee-, kütte- ja elektriühendusi. (Venelastel) on kõikjal sama eesmärk: alandada inimesi nii palju kui võimalik. Kuid me taastame kõik lõhutu, uskuge mind," lausus Zelenski.

Zelenski lisas, et kuigi Hersonis ja ka mujal Ukrainas on nende vägesid saatnud edu, siis see, mis toimub praegu Donetski oblastis, on tema sõnul puhas põrgu.

"See on puhas põrgu; iga päev toimuvad seal rajud lahingud. Kuid meie üksused kaitsevad vapralt, nad peavad vastu sissetungijate kohutavale survele, hoides meie kaitseliine," lausus Zelenski.

Linnapea nõunik: olukord Hersonis on humanitaarkatastroof

Laupäeval hakkasid vabastatud Hersoni naasma Ukraina politseijõud ning televisioon. Linnas on praegu tööülesannetes ligikaudu 200 politseinikku, kes seavad linnas üles kontrollpunkte ja koguvad tõendeid võimalike sõjakuritegude kohta. Linnas saab taas näha ja kuulda Ukraina rahvusringhäälingu NTKU tele- ja raadiosaateid.

Hersoni linnapea Roman Holovnja sõnul on olukord linnas aga humanitaarkatastroof. Linnas pole vett ega elektrit, veidike on gaasi, ütlesid ametnikud. Linnaelanikel on puudus ka ravimitest ja toidust, ütles Holovnja.

Julgeolekuekspert: Vene väed kaevuvad sügavale kaitsesse

Kuigi Vene vägede Hersonist taandumist võib pidada Ukraina jaoks suureks võiduks, võib edasitung piirkonnas olla keeruline, ütles BBC-le endise Ukraina julgeolekunõukogu juht Oleksandr Danõljuk.

"See (venelaste taandumine Hersonist) on nagu rahvuspüha. /.../ See on suur võit, aga me saame aru, et sõda pole läbi. Vene väed kaevuvad sügavale kaitsesse Dnepri vasakkaldal ja see annab neile parema positsiooni," ütles ta.

Danõljuki sõnul saavad järgmised kuud olema keerulisemad.

BBC reporter Odessas, Jeremy Bowen, märkis, et vaatamata Vene vägede taandumisele liiguvad Ukraina väed Hersonis edasi väga ettevaatlikult, sest venelased on tõenäoliselt paljud piirkonnad mineerinud ning vaatamata lahkumisele linnast on Vene väed siiski vaid paari kilomeetri kaugusel Hersonist, mis lubab neil suvalisel hetkel avada suurtükituli.

Guardian: taganevad väed hävitasid Hersonis peamise taristu

Dnepri idakaldale taganenud Vene väed hävitasid lahkudes kogu olulise taristu Hersoni oblastis, vahendas The Guardian.

"Taganevad Vene väed lasid õhku kogu peamise taristu Hersoni oblastis, sealhulgas silla üle Kahhovka hüdroelektrijaama tammi. Praegu pole vabastatud Dnepri läänekalda ja idakalda vahel ületuspunkte," ütles The Guardiani reporter Luke Harding.

Satelliidifotodelt on näha, et Kahhovka tamm on saanud tugevaid kahjustusi, mis võib tekitada Hersoni oblastis üleujutusi, vahendas BBC. Eelmisel nädalal hoiatasid Ukraina eksperdid, et kui tamm õhku lastakse, ulatuvad selle mõjud Krimmi poolsaareni ja Zaporižzja tuumajaamani, mis saab Kahhovkast jahutusvee.

Plahvatusega hävisid sillal ka maantee ja raudtee.

Hardingu sõnul on Hersoni vabastanud Ukraina vägedel võimalik pommitada Hersoni oblasti lõunaosas paiknevaid Vene vägede relvaladusid. Sotsiaalmeedias teatati juba, kuidas Venemaa on Tšapljanka linna lennuväljalt ära viimas oma helikoptereid, kus eed olid olnud viimased kaheksa kuud.

Hersonis taastatakse praegu elutähtsaid teenuseid, asulad Hersoni läheduses peaks elektriühenduse tagasi saama järgmisel nädalal. Hersoni linn taasühendatakse elektrivõrguga kuu aja jooksul, teatas energiafirma DTEK.

Ukraina sõdur Hersoni vene lipuvärvides sildi taustal Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Dagaz

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 810 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 80210 (võrdlus eelmise päevaga +810);

- tankid 2838 (+24);

- jalaväe lahingumasinad 5730 (+34);

- lennukid 278 (0);

- kopterid 261 (+1);

- suurtükisüsteemid 1829 (+12);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 393 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 205 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1506 (+1);

- tiibraketid 399 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4279 (+20);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 160 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Valge Maja tervitas Ukraina "erakordset võitu" Hersonis

Valge Maja tervitas laupäeval Ukraina "erakordset võitu" Hersoni linna tagasivõitmisel Vene okupantidelt, vahendas AFP. "Näib, et ukrainlased on just saavutanud erakordse võidu, kus üks piirkondlik pealinn, mille Venemaa vallutas, on nüüd tagasi Ukraina lipu all – ja see on üsna tähelepanuväärne asi," ütles riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ajakirjanikele, kui ta saatis president Joe Bidenit ASEANi tippkohtumisel Kambodžas.

Sullivan ütles, et Venemaa taganemisel on "laiem strateegiline mõju", sealhulgas Venemaa pikaajalise ohu leevendamine teistele Lõuna-Ukraina linnadele, näiteks Odessale.

"See on suur hetk ja see on tingitud ukrainlaste uskumatust visadusest ja oskustest, mille selja taga on USA ja meie liitlaste järeleandmatu ja ühtne toetus," ütles Sullivan.

Britid: Venelaste taandumine Hersonist algas juba 22. oktoobril

"Reedel väitis Venemaa kaitseministeerium, et nende lahkumine Hersonist on lõpule viidud. Suure tõenäosusega hävitasid Vene väed selle protsessi käigus maantee- ja raudteesildu, mis viivad üle Dnipro jõe. Taganemine viidi lõpule alles kaks päeva pärast selle väljakuulutamist. Tõenäoliselt oli taandusmisprotsess alanud juba 22. oktoobril, kui Hersonis asunud venelased kutsusid tsiviilelanikke linnast lahkuma," kirjutas briti luure analüütik laupäevases raportis.

"On reaalne võimalus, et Vene sõjatehnika ja tsiviilriietuses sõdurid evakueerusid viimastel nädalatel koos väidetavalt 80 000 evakueeritud tsiviilisikuga," kirjutatakse raportis.

Kuna Herson oli ainuke piirkondlik pealinn, mille Venemaa väed on alates veebruarist vallutanud, kahjustab lahkumine oluliselt Venemaa mainet. Briti luure hinnangul on vägede taandumine avalik tunnistus raskustest, millega Venemaa väed Dnipro jõe läänekaldal silmitsi seisavad.

"Tõenäoliselt üritab Venemaa endiselt evakueerida vägesid Hersoni oblasti teistest piirkondadest üle Dnipro jõe kaitstavatele positsioonidele idakaldal," järeldas briti luure.

Kiievi elanikud tähistasid reede õhtul Hersoni vabastamist. Autor/allikas: SCANPIX/Oleksii Chumachenko/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Ukraina vabastas lõunas ühe päevaga ligi 3000 ruutkilomeetrit.

Ukraina sõjavägi vabastas reedel Ukraina lõunaosas 3000 ruutkilomeetrit, ütles Ukraina Lõuna operatiivväejuhatuse pressiesindaja Natalia Humeniuk.

Mõkolaivi oblast on peaaegu täielikult vabastatud Vene okupatsioonist, teatas Mõkolaivi oblasti kuberner Vitalii Kim. Samal ajal andis kuberner Reznitšenko teada, et Vene väed kasutasid Dnipropetrovski oblastis Nikopoli oblastis asuva Marhanetska pihta tulistamiseks suurtükituld. Kaks meest said viga ja viidi haiglasse, ütles Reznichenko.

Politsei avastas Hersoni oblasti aladel Venemaa julmused

Politsei on viimase ööpäeva jooksul alustanud 53 kriminaalmenetlust Vene vägede poolt Hersoni oblastis toime pandud sõjakuritegude kohta.

Oktoobri lõpus hukkus kohaliku politsei teatel Hersoni oblastis Kachkarivka küla 70-aastane elanik pärast seda, kui Vene väed viskasid miini mehe õue. Vene sõjaväelased röövisid ka Ivanivka elaniku, kes üritas evakueeruda Ukraina kontrolli all olevale territooriumile, teatas politsei.

Energiahiiglane DTEK: Venemaa hävitas Hersoni energiasüsteemi täielikult

Ukraina suurima eraelektritootja DTEK tegevdirektor Dmytro Sahharuk ütles reedeses telesaates, et Hersonis pole üldse elektrit. Sahharuk lisas, et kui Venemaa poolt okupeeritud Kiievi oblasti asulate elektrienergia taastamiseks kulus 30 päeva, siis ta eeldab, et Hersoni elektri taastamiseks kulub umbes sama palju aega.