Mihkelson: Ungari näeb Ukraina abi blokeerides võimalust šantaažiks

Selle nädala teises pooles toimub Euroopa Liidu üldasjade nõukogu, kus ühe küsimusena on arutusel ka see, et Ungari takistab Ukrainale abi andmist. Euroopa Liidu välisministrid kohtuvad Brüsselis aga juba esmaspäeval.

"Täna on olukord, kus Euroopa Liit tahab anda Ukrainale 18 miljardit eurot abi eriti kriitilise infrastruktuuri taastamiseks. Ukrainas on hävitatud 30 kuni 40 protsenti taristust ja see abi on ülimalt hädavajalik. Samas Ungari ootab Euroopa Liidult abiraha 13 miljardi euro ulatuses ja näeb võimalust praegu sõna otseses mõttes šantaažiks," rääkis Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul siin head lahendust ei ole ja paneb mõtlema, kas ühehäälsuse nõue välispoliitiliste küsimuste otsustamisel tagab Euroopa Liidule nii ühtsuse kui ka võime julgeolekule vajalikke otsuseid langetada. Samas tõdes Mihkelson, et ka ühehäälsuse küsimuse üle arutamine on Euroopa Liidus patiseisus.

"Ainukene, mis antud olukorras minu hinnangul teha saab, on avaldada diplomaatilist survet Ungarile. Ma ei usu väga, et Budapest tahaks jääda päris üksi olukorras, kus on karm talv tulekul ja nende blokeering peatab Euroopa Liidu väga hädavajaliku abi Ukrainale, aga kindlasti see nõuab väga-väga palju pingutusi mitmetest Euroopa Liidu pealinnadest," lausus Mihkelson.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et tõstatab Ukrainale antava abi küsimuse Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel.

"Tõsi on see, et küll mitte eraldi võetuna Ungari blokeeringuga, aga siiamaani on juba maikuus otsustatud kolm miljardit eurot Euroopa Liidu finantsabi Ukrainale üle kandmata ja see on muidugi häbiväärne lugu ja tänasel koosolekul ma selle teema oma kolleegide ees tõsiselt tõstatan," ütles Reinsalu ERR-ile.

"Eesti huvitatud sellest, et niisugused positsioonis ei takistaks Euroopa Liidu poliitikat Ukraina toetamisel ja selle nimel me oma seisukohti väljendame ja selle eest seisame," lisas ta.

Reinsalu sõnul usub ta, et Ungari vastuseisu probleemile leitakse liikmesriikide vahel siiski lahendus. "Tavaliselt Euroopa Liidus on mingite vastasseisude puhul lahendusi leitud viis minutit enne seda kui on nii-öelda viimane kell käes," sõnas välisminister.