Kohtla-Järvel on võimuliidu loomisel jõutud patiseisu

Oktoobris korruptsiooniskandaali sattunud Kohtla-Järvel on uue võimu loomise katse jõudnud patiseisu, sest koalitsiooniläbirääkimised jooksid nädalavahetusel ummikusse. Võimuliidu loomine on keeruline, sest 25-liikmelisest volikogust vaid 16 saadikul ei ole korruptsioonikahtlust.

Kohtla-Järve linn jäi volikogu esimeheta 27. oktoobril, kui volikogu hääletas oma esimehe Tiit Lillemetsa umbusaldamise poolt. Siis umbusaldati ka linnavalitsust, mis täidab praegu oma kohuseid edasi kuni uue linnapea valimiseni.

Volikogu esmaspäevasel erakorralisel istungil oli kavas volikogu esimehe valimine. Kuna kolme poliitilise jõu koalitsiooniläbirääkimistelt astus valimisliit Restart Kohtla-Järve nädalavahetusel kõrvale, siis ära jäi ka volikogu esimehe valimine.

"Meie, kes me algatasime volikogu esimehe valimise, ei näinud praeguses volikogu koosseisus ühtegi kandidaati, kelle taha oleks tulnud 13 häält ja tsirkust korraldada polnud mingit mõtet," nentis sotsiaaldemokraatide esindaja Eduard Odinets.

Läbikukkunud kolmikliitu prooviti moodustada korruptsioonikahtlustusvabadest kandidaatidest. Kuna niinimetatud puhtaid kandidaate on volikogu 25 liikmest vaid 16 ja neistki kolm lahkusid läbirääkimistelt, siis tõenäoliselt peavad kahe peale volikogus 10 kohta omavad sotsiaaldemokraadid ja keskerakondlased järgmist võimuliitu moodustades vaatama ringi ka korruptsioonivarjuga kandidaatide seas.

Seda soovitas volikogus esinedes ka Restart Kohtla-Järve liige Viktor Andrejev.

"Nii nagu täna härra Andrejev ütles, kuna inimestele on antud rahva poolt mandaat ja neil on õigus hääletada, siis me võtame selle strateegia ette ja hakkame rääkima kõikidega," ütles Keskerakonna esindaja Sergei Lopin.

Mõistagi ei saa välistada ka korruptsioonikahtlustustega saadikute baasil moodustatavat nii-öelda vana koalitsiooni ehk – nagu ütles saadik Odinets – olukord on segane.

"Siin on raske aru saada, kes kellega käib ja kes keda toetab, see on selline pudru ja kapsad, päriselt on väga keeruline aru saada," lausus ta.

Ka koalitsiooniläbirääkimistest loobunud Restart Kohtla-Järve liige Hendrik Agur ei oska näha head lahendust, kuid loodab, et volikogu liikmed valivad Kohtla-Järvele uue võimu, vaadates tulevikku.

"Meil on see volikogu, kes on, ja jääb loota sellele, et inimestel on kõrini vanast olukorrast ja ükskõik mis koalitsiooni või erakonda ta kuulub, teevad nad linnale parimad otsused. Ausalt öeldes on see praegu ainus kapital – loota, et inimesed otsustavad parimal moel," ütles Agur.

Kohtla-Järve volikogul on aega volikogu esimeest ja linnapead valida kuni 27. detsembrini. Kui seda ei suudeta, siis kuulutatakse volikogu koosseis teovõimetuks ja volikokku tulevad asendusliikmed.