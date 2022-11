Demokraadid võitsid Arizona kubernerivalimised

Uudisteagentuur AP teatas, et Hobbs võidab Lake'i napilt ning Hobbsist saab osariigi esimene demokraadist kuberner viimase 14 aasta jooksul, vahendas Financial Times.

"Aitäh, Arizona. Mul on suur au olla teie järgmine kuberner, "teatas Hobbs. Lake pole veel ametlikult oma kaotust tunnistanud.

Lähiajal peaks Trump teatama, et kandideerib 2024. aastal presidendiks. Paljud vabariiklased on vahevalimiste tulemustes aga pettunud. Lake oli Trumpi juhitud MAGA liikumise uusim staar, kes väitis, et 2020. aasta presidendivalimised olid "võltsitud" ja "varastatud".

Suure tõenäosusega taastavad vabariiklased kontrolli kongressi üle, kuid nad kaotasid senativalimised. Viimased tulemused õõnestavad ka kongressi vabariiklaste juhi Kevin McCarthy poliitilisi ambitsioone.

McCarthy seisab silmitsi oma partei parempoolsete liikmete survega, kes tahavad saada kindlust, et McCarthy järgib nende seadusandlikke prioriteete. Kongressi vabariiklaste juhi valimised peaksid toimuma teisipäeval, kuid paljud vabariiklased soovivad, et partei lükkaks need valimised edasi. Kolmapäeval peaksid oma juhivalimised korraldama ka vabariiklastest senaatorid.

Trump tahab, et Rick Scottist saaks senatis vabariiklaste juht. Trump väitis pühapäeval, et vahevalimiste halvas tulemuses on süüdi Mitch McConnell, vahendas Financial Times.