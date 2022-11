NATO-l on mitmeid viise vastamaks Poolat tabanud raketile

Briti leht The Telegraph avaldas stsenaariumid selle kohta, milline on kaitsealliansi NATO järgmine võimalik samm Poolat tabanud raketi tõttu. Poola võib käivitada nii NATO artikkel nelja kui ka viie. Samuti on võimalik, et suurenevad relvasaadetised Ukrainale. Üks Vene-Iisraeli diplomaat spekuleeris, et Ukraina võib paluda lennukeelutsooni kehtestamist Lääne-Ukrainas.

Teisipäeval tabas Poola territooriumi Vene päritolu rakett. Raketitabamuse tõttu hukkus kaks inimest. Juhtunu asjaolud on väljaselgitamisel. Viimastel teadete kohaselt võib tegu olla Ukraina õhutõrjeraketiga, mis püüdis tabada Vene raketti.

Venemaa tegi teisipäeval Ukraina elektritaristu vastu ulatusliku raketirünnaku.

Poola võib käivitada nii NATO artikkel viie kui ka nelja

Analüütikute hinnangul võib Poola nõuda raketitabamuse tõttu NATO artikkel viie käivitamist, kuid see ei pruugi tähendada kohe veel Kolmandat maailmasõda.

NATO artikkel viis on käivitatud ainult üks kord – peale terrorirünnakuid USA-le 2001. aasta 11. septembril.

The Telegraph toob välja, et Poola võib käivitada ka NATO artikkel nelja, mida on varem kasutanud eri olukordades Türgi ning mitu Ida-Euroopa riiki, kui Venemaa tungis veebruaris Ukrainale kallale.

Artikkel neli võimaldab konsultatsioone kaitsealliansi 30 liikme vahel ühe või mitme riigi julgeoleku teemal.

Artikkel nelja käivitamine ei tähenda kohest sõjalist tegevust, kuid on kõneluste intensiivistamise mõttes arvestatav samm.

NATO võib suurendada relvasaadetisi Ukrainale

Kui kaitseallianss ei soovi suurendada vastuseisu Moskvaga, võib NATO suurendada relvasaadetisi Ukrainale, et muuhulgas tugevdada õhutõrjet Ukraina piirialadel.

Ukrainale rohkem õhutõrjesüsteeme saata pakkus teisipäeva õhtul välja ka Läti kaitseminister Artis Pabriks.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg hoiatas Venemaa täieulatusliku invasiooni alguses, et allianss kavatseb kaitsta igat tolli NATO territooriumist.

Leedu president Gitanas Nauseda kinnitas teisipäeva õhtul selle põhimõtte üle.

Sõjaline vastus on võimalik, kuigi artikkel viis algatab eelkõige kõnelused

NATO liikmesriigid võivad Poolat tabanud raketi tõttu käivitada ka artikkel viie, mille najal saaks teha sõjalise vastusammu. NATO aluslepingu artikkel viie kohaselt käsitletakse rünnakut ühe liikmesriigi vastu rünnakuna kogu kaitsealliansi vastu.

Võimalik sõjaline vastus sõltub sellest, kuidas Venemaa selgitab Poola territooriumil toimunud intsidenti.

Rakett ei tabanud Poolas ei sõjalist sihtmärki ega kriitilist tsiviiltaristut ning Vene kaitseministeerium on eitanud, et tegu oli Vene raketiga.

Kuigi artikkel viie käivitamine on ebatõenäoline, võidakse sõjalise sammu tegemisel oodata, kuniks USA president Joe Biden on Indoneesiast naasnud Ameerika Ühendriikide õhuruumi.

USA-l on Poolas 10 000 sõdurit ja tugipersonali ning Ameerika Ühendriigid on teatanud, et ootavad praegu enne otsustamist juurdluse tulemusi.

NATO artikkel viis ei taga automaatselt sõjalist vastust, vaid alustab kõnelusi juhtunu kohta.

Ka Defense One'i toimetaja Patrick Tucker rõhutas The Telegraphile, et NATO artikkel viis tähendab kõneluste alustamist, see ei ole automaatne masinlik protsess.

Ukraina võib nõuda Lääne-Ukrainas lennukeelutsooni

Vene-Iisraeli diplomaat Jakov Kedmi on spekuleerinud, et Ukraina võib nõuda Lääne-Ukrainas, NATO riikide piirialadel lennukeelutsooni.

Lennukeelutsooni (no-fly-zone) jõustamine suurendaks aga riski, et tekib otsene sõjaline konflikt Vene Föderatsiooniga.

Analüütikud on varem pidanud sellist sammu ebatõenäoliseks.