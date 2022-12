Komisjon võttis punatanki kaitsjate MTÜ katuseraha saajate seast maha

Riigikogu rahanduskomisjon arutas istungil tuleva aasta riigieelarve eelnõule kolmandaks lugemiseks laekunud muudatusettepanekuid ning otsustas mitte toetada raha andmist MTÜ-le Pamjat ja MPEÕK Jõhvi kogudusele.

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk lausus, et neid kahte ettepanekut ei toetatud sisu vastuvõtmatuse tõttu.

"Komisjoni liikmed arvasid, et tänaste julgeolekuteemade juures pole õigustatud nendele MTÜ-dele raha eraldamine. Komisjoni liikmed toetasid seda ettepanekut üheselt," ütles Kokk ERR-ile.

MTÜ-d Pamjat, mida seostatakse Narva tankimonumendi kaitsmisega, soovis toetada endine keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin, kes ütles ERR-i raadiouudistele, et ta ei saa aru, miks 5000-eurose toetuse ümber nii suurt kisa tõstetakse. "See on Eestis legaalselt eksisteeriv organisatsioon, nende mõttelaadi ma jagan. Ma ei saa aru, milles on probleem. Kas me oleme nii kaugele jõudnud, et sõltuvalt poliitilistest vaadetest hakatakse eelarveraha välja panema," rääkis Stalnuhhin.

MPEÕK-i Jõhvi kogudusele soovis riigieelarvest raha eraldada samuti Keskerakonnast lahkunud Martin Repinski, kes põhjendas otsust vajadusega üks ilusamaid objekte Jõhvis korda teha ning tema kinnitusel ei toeta see kogudus kuidagi Venemaa sõjategevust Ukrainas. Repinski soovis Jõhvi kogudusele eraldada 25 000 eurot.

Repinski ütles ERR-ile, et ta on sama kogudust ka varem katuserahast toetanud, üle-eelmisel aastal näiteks 75 000 euroga ning toetusesaaja valikul lähtub ta sellest, kellel on äärmiselt keeruline muude meetmete kaudu riigieelarvest raha saada. Jõhvi koguduse puhul on raha mõeldud pühapäevakooli ehituseks.

Rahanduskomisjon arutas ka valitsuse ettepanekuid valdkondade vaheliste investeeringute ümbersuunamisega seotud küsimusi. Põhjalik arutelu oli seotud siseministeeriumi eelarves ettenähtud investeeringute kohta. Siseministeeriumi eelarves olid kirjas näiteks kolm 700 000 euro suurust toetust kolme lasteaia ehitamiseks.

Komisjon soovis saada täiendavaid selgitusi nii siseministeeriumilt kui kultuuriministeeriumilt, ütles Kokk ERR-ile.

"Komisjoni liikmetel tekkisid küsimused erinevate ministeeriumite vahel raha jagamises ja mõne ministeeriumi regionaalsete investeeringute tegemine, mis ei käi nende valdkonna alla. Soovisime, et saaksime reede õhtuks kirjalikud vastused, et komisjon saaks esmaspäeval teha lõplikud otsused," ütles Kokk.