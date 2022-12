Karilaid: toetame riigieelarvet terava kriitika saatel

Koalitsioonierakonnad on järgmise aasta eelarvega rahul. Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles "Aktuaalsele kaamerale", et eelarve annab inimestele kindlustunde

"Kaitsekulud tõusevad üle miljardi euro ja eestikeelsele haridusele üleminek saab alguse. Ja loomulikult keskendub see inimeste toimetulekule energiasõja kontekstis," ütles Võrklaev.

"Selle raha eest, mille riik kokku korjab, tehakse palju asju ja väga paljud on ka head ja õiged. Mida ma tahan eraldi rõhutada, on see, et ei palgatõusud ega pensionitõusud ei küündi ligilähedalegi selleni, et kompenseerida hinnatõusu," kommenteeris Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme.

Keskerakond on kriitiline, kuid toetab riigieelarve vastuvõtmist. Keskerakonna 40 muudatusest läks läbi vaid üks.

"Tänases olukorras, kui Eestis on mitu kriisi korraga õue peal, siis me näeme, et sellisest vastasseisust ka palju kasu pole ja nagu ma ütlesin, siis väga terava kriitika saatel me anname rohelise tule," ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid.

Enne kolmandat lugemist tekkis probleem sotsiaaldemokraadist siseministri Lauri Läänemetsa muudatustega, millega ta soovis siseministeeriumi kaudu rahastada koolide ja lasteaedade ehitamist. Rahanduskomisjon otsustas, et nii teha ei saa. Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esimehe Indrek Saare hinnangul on nimekirjas olnud koolide ja lasteaedade ootusi petetud.

"Mulle sotsiaaldemokraadina meeldib, kui lubadustest peetakse kinni ja kui kehtivad mingid elementaarsed viisakusreeglid. Ja nendest astuti üle. Mul on hea meel, et saime mingisugusegi lahenduse sellele probleemile, aga kindlasti head maitset sellest suhu ei jää," rääkis Saar.

"Riigikontroll pööras tähelepanu, et kõik otsused, mille teeb rahanduskomisjon või mis tehakse eelarves, peaksid olema seadustega kooskõlas. Enamus otsuseid komisjon tegi konsensuslikult. Vahel harva oli kas mõni üksik, kes oli vastu või ei hääletanud, aga viimase erakorralise istungi otsused tehti konsensuslikult," rääkis rahanduskomisjoni esimees, Isamaa liige Aivar Kokk.

Riigieelarve tulude maht tuleval aastal 15,58 miljardit ja kulude maht 16,81 miljardit eurot. Investeeringuid tehakse pea 775 miljoni euro eest, mida on ligikaudu 30 miljoni euro võrra rohkem kui sel aastal. 2023. aasta maksukoormuseks kujuneb 33,3 protsenti SKP-st ja eelarve struktuurne puudujääk püsib 2,6 protsendi juures.