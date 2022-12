Nafta hinnalangus veel põlevkiviõli tootjaid muretsema ei pane

Nafta hind, mis on viimasel ajal olnud langustrendis, kukkus sel nädalal alla 80 dollari barrelist. Kuigi põlevkiviõli konkurentsivõime on otseselt seotud nafta hinnaga, ei ole praegune nafta hinna langus veel selline, mis paneks Eesti põlevkiviõli tootjaid muretsema.

Eesti suurim põlevkiviõli tootja VKG on selle aasta esimese 11 kuuga tootnud üle 500 000 tonni põlevkiviõli. VKG juhatuse esimehe Ahti Asmanni sõnul liigitub praegune nafta hinna kõikumine tavapärase alla.

"Me oleme harjunud töötama keskkonnas, kus nafta hind käib kogu aeg üles-alla. Jah, pealkirjad ütlevad, et nafta hind on väga tugevalt langenud, aga järsuks languseks ma ikka pigem nimetaks selliseid langusi, mis on minevikus aset leidnud. Näiteks 2020. aastal langes nafta hind tasemelt Brent 80 tasemele Brent 20 või 27. Need on kriisi tõsised langused. Praegust me vaatame tavalise naftaturu kõikumisena," ütles Asmann.

Eesti Energia tütarettevõtte Enefit Power juhatuse esimehe Andres Vainola sõnul on nafta hinnal veel palju langemisruumi, enne kui põlevkiviõlile sellest ohtu oleks.

"Me vaatame ikkagi pikaajalist vaadet. Ka kõige viimane maailma energiaturu raport räägib, et maailmas hakkab nõudlus vedelkütuste järele langema alles pärast 2040. aastat. Sinnamaani maailma rahvastik kasvab, nõudlus merekütuste vastu on suur. Pigem see lühiajaline langus on erinevatest põhjusest regioonides tingitud. Kas Covidiga Aasias või siis sõjategevusest ja see meid otseselt väga ei mõjuta," rääkis Vainola.

Kui VKG-l pikaaegseid eelmüügilepinguid ei ole, siis Enefit Poweri strateegia on just põlevkiviõli pikaaegsete lepingutega ette müüa.

"Me müüme oma riskide maandamiseks väga suured kogused vedelkütuseid ette ära. Sel aastal me oleme tootnud 11 kuuga peaaegu 400 000 tonni ja järgmise aasta maht on enam kui 450 000 tonni, millest kolm neljandikku oleme kokkulepitud hinnaga ette ära müünud ja tegelikult on sama olukord ka sel aastal," ütles Vainola.

"Me müüme aasta ette teatud osa tootmismahust, aga tulevikuhinda me üldiselt lukku ei panegi. Seda põhjusel, et mis tahes hinna sa lukku paned, see on mõnes mõttes spekulatsioon," rääkis Asmann.

Eestis toodetavat põlevkiviõli kasutatakse peamiselt laevakütuste valmistamisel.