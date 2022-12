Eestlased kauaoodatud ujuvterminalile tormi ei jookse

Kümneks aastaks Soome renditud ujuvterminal Exemplar on praegu Gibraltaril. Seal pumbatakse tema kõht külma LNG-d täis ja siis algab sõit Inkoo sadama poole.

Laev mahutab umbes teravatt-tunni jagu veeldatud maagaasi ning laeva omanik Excelerate Energy paneb selle lähipäevil oksjonile.

Eelisjärjekorras saavad oksjonil osaleda varude keskused. Kui nende huvi jääb liialt väikseks, oodatakse pakkuma ka eraettevõtteid.

Eesti Varude Keskuse juhatuse liige Priit Ploompuu sõnul on gaasi alghind seotud jaanuarikuise börsihinna TTF-ga.

"Me siin oleme oma majas kaalunud seda oksjonil osalemist ja jõudnud otsusele, et iga hinna eest täna enam gaasi varusse ostma ei pea," sõnas Ploompuu.

Ploompuu märkis, et gaasiturg on üsna emotsionaalne. Kui novembris langes megavatt-tunni hind tipuhetkega võrreldes enam kui kolm korda madalamale ja puutus ära saja dollari piiri, siis ilmade külmenedes on hind taas ülespoole kerinud.

Samal ajal on erasektoril selle talve gaasivaru olemas ja ka varude keskus ise on soetanud 650 GW/h jagu gaasi.

"Kui me näeme, et meil ei ole kiiret, siis me pigem mõtleme sellele, et tänane hind ei ole ikkagi selline jätkusuutlik hind," ütles Ploompuu, kelle sõnul eeldab tänane hinnatase tarbijatele kompensatsiooni maksmist. "Me saame oma varusid moodustada ka siis, kui see hind on meie jaoks soodsam."

Ebakindlus kergitab kulusid

Selle kohta, millal täpselt peaks Exemplar Inkoos toru külge saama, väga täpseid prognoose ei tehta.

Ploompuu peab tõenäoliseks, et gaasi hakatakse pumpama pärast jõule.

Samas seondub uue asja käivitamisega ka üksjagu riske.

"Müüja poolt tahetakse, et selles väljastamise graafikus oleks paindlikkus sees, mis omakorda lisab kulusid ja riske gaasi ülevõtmisele," täheldas Ploomipuu ning selgitas, et gaasi toomisel terminalist Eestisse või Läti hoidlasse tuleb läbida mitu etappi ning sõlmida terve rida lepinguid.

"Näiteks Balticconnectoril on süsteem selline, et sa maksad trahvi, kui sa ei kasuta seda võimsust ära, mis sa endale broneerid," sõnas Ploomipuu. "Ja kui sul ei ole kindlust, et kui palju sulle mingisugusel päeval seda gaasi antakse, siis võibki olla, et sa ühel päeval maksad trahvi ja tegelikult gaasi torust läbi ei lähegi."

Eesti Gaas ootab terminali käivitumiseni

Terminali operaator igatahes hindab, et hiljemalt jaanuari keskpaigaks on Exemplar gaasist tühjaks pumbatud, sest 16. jaanuaril avaneb esimene aken LNG laeva vastuvõtmiseks. Selliseid üheksapäevaseid aknaid või slotte pakutakse jaanuarisse kaks, veebruarisse samuti kaks ning märtsi kolm.

Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik kiitis, et reeglid slottide jagamiseks on paigas ja läbipaistvad. Praegu on kõik aknad vabalt saada.

"Gaasi toomiseks peaks võtma ühe sloti näiteks jaanuari lõppu ja siis minema, otsima selle LNG-laeva, tooma ta terminali ja siis terminal taasgaasistab ta siia võrku," kirjeldas Kaasik isenesest lihtsat protsessi.

Aga Eesti Gaas ei tõtta. Esiteks pole ka neil gaasivarumisega kiiret, sest jaanuariks on ettevõttel terve teravatt-tunnine aken Klaipeda terminalis ning teise akna loodavad nad seal lähiajal veel saada. Teiseks ootavad nad, et terminal päriselt tööle hakkaks.

"Täna see laev on endiselt Gibraltaril, ei ole Inkoos ehk töötavat terminali ei ole. Ja sellistes oludes turg ei julge sinna neid aknaid planeerida, sest riskid on suured. Äkki asi ei lähe tööle nii nagu plaanitud," selgitas Kaasik. Ta tõi näiteks, et riskide realiseerumisel tuleks ettevõttel maksta kuni neli miljonit eurot terminalitasusid ja trahve ilma et gaas liiguks.

"Ja laevatäis LNG-d maksab 100-150 miljonit eurot. Siis me oleme hädas, et kuhu me selle laeva viime," lisas Kaasik ning märkis, et kui müüja saab kusagil mujal selle gaasi eest vähem raha, peaks Eesti Gaas hinnavahe kinni maksma. "See kulu võib minna miljonitesse kui mitte kümnetesse miljonitesse. See on see risk."

Huvi aasta jooksul kasvab

Niisiis plaanib Eesti Gaas praegu oodata. Samamoodi mõtlevad ilmselt paljud ettevõtjad, sest Helsingin Sanomate teatel pole terminalil veel ühtegi klienti. Siiski usub Kaasik, et kaua see olukord ei kesta.

"Teine-kolmas kvartal on juba see, kus me suure tõenäosusega hakkame Inkoo terminali kasutama," kinnitas Kaasik. "Selleks ajaks on terminal suure tõenäosusega ka oma töövõime ära tõestanud."

Kaasik märkis, et terminalile saavad kõik soovijad võrdselt ligi.

"Tänastes reeglites ei ole seal Eestil eelist ega ole sisse kirjutatud ka Soome eelist," sõnas Kaasik.

Aasta alguses jagatakse aknaid põhimõttel kes-ees-see-mees. "Aga edaspidi hakkavad nad aasta võimsust jagama niimoodi, et kõik huvilised annavad oma soovid ja kui neid on liiga palju, siis hakatakse neid proportsionaalselt vähendama," selgitas Kaasik.

See tähendab, et kuue akna küsija võib saada hoopis neli ja 10 akna küsija seitse. Kui soovijaid on vähem, pannakse ülejäävad slotid vabalt müüki. Kusjuures hind on igal juhul sama ehk mingit oksjonit slottidele ei toimu.

"Klaipedas on ta 1,4 eurit MW/h eest. Inkoos on ta natukene kallim, pea-aegu 2,5 eurot MW/h eest," sõnas Kaasik. Võrdluseks, Eesti Gaasi paindliku paketi kliendid saavad praegu MW/h jagu gaasi 160 euro eest.

Inkoo reeglid on Klaipedast õiglasemad

Kaasik usub, et mõlema terminali hinnad on seotud reaalsete kuludega. Lihtsalt Klaipeda terminal on vanem ja tänases vaates oli selle rajamine soodsam. "Pealegi on Klaipeda mahud suuremad. See võimaldab neil lõpuks odavama tariifi saada," sõnas Kaasik.

Ehkki Klaipeda hinnad on väiksemad, siis kindlust annab Inkoo terminal Eesti gaasimüüjatele rohkem.

"Leedus jagati suur osa tarneaknaid ära nelja ettevõtte vahel, kellest kaks olid kohalikud. See, oli ka reeglitesse sisse kirjutatud," sõnas Kaasik. "Ja ülejäänud kaks anti justkui põhimõttel, et kes-ees-see-mees, aga võib-olla see päris nii ei olnud."

Väike osa jagati samal põhimõttel nagu näevad ette Inkoo reeglid. "See oli siis see voor, kust meie ühe akna järgmisse aastasse saime," märkis Kaasik, kes usub, et Soomes avatav terminal tuleb Eesti Gaasile kindlasti kasuks.

"Laieneda ja gaasi müüa saad sa siis, kui sul on gaasile ligipääs. Kindlasti tuleb Soomes pikemas perspektiivis ka konkurents aga hetkel oleme me optimistlikud," märkis Kaasik. Ta lisas, et kui Exemplar Inkoos tööle hakkab, siis praeguse tarbimise juures on Eesti varustuskindlus tagatud.

"Ühel hetkel tarbimine kasvab ja siis oleks siia ka järgmist terminali vaja," sõnas Kaasik.