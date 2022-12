Bensiini hind langes tanklates esimest korda alates märtsist alla 1,7 euro

Bensiin 95 ja diislikütus maksavad teisipäeva seisuga tanklates 1,699 senti liitri kohta. Esmaspäevaga võrreldes langes hind kuue sendi võrra.

Viimati jäi hind alla 1,7 eurot märtsis.

Nafta hind on viimastel nädalatel tublisti langenud. Üheks olulisemaks põhjuseks olid Hiina ulatuslikud koroonapiirangud, mis on sealset nõudlust vähendanud. Samas on Hiina kommunistlik partei jätkamas nüüd koroonapiirangute leevendamist ning teisipäeval nafta hind maailmaturul tõusis.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind tõusis teisipäeval 1,4 protsenti ja on nüüd 79,03 dollarit barreli kohta.