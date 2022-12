USA plaanib suurendada naftavarusid ja nafta hind tõusis

USA teatas, et plaanib oma reserve täiendada ja nafta hind tõusis. USA naftareservid on praegu madalaimal tasemel alates 1980. aastate keskpaigast.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind tõusis esmaspäeval 1,6 protsenti ja ületas korraks 80 dollari piiri. USA-s kaubeldava nafta WTI hind on umbes 75 dollarit barreli kohta, vahendas Financial Times.

Joe Bideni administratsioon teatas reedel, et plaanib suurendada USA naftavarusid. Võimude teatel suurendab see samm USA energiajulgeolekut. Bideni administratsioon tahab samuti, et USA naftafirmad suurendaksid tootmist.

USA teatas märtsis, et paiskab järgmise kuue kuu jooksul turule kuni 180 miljonit barrelit. Tegemist oli suurima reservide vabakslaskmisega pärast 1974. aastat. USA naftavarudes on nüüd alles umbes 382 miljonit barrelit.

Hiina võimud lubasid nädalavahetusel, et jätkavad koroonapiirangute leevendamist. Võimud lubasid toetada majanduse taasavamist ja kiitsid erasektori tähtsust. Nädalavahetusel teatas kompartei keskkomisjon, et valitsus jätkab majanduskasvule suunatud poliitika rakendamist.