Lääne-Virumaal lõppes tuumajaama rajamise uurimiseks puuraugu rajamine

Inseneribürioo Steiger puurmasina Adeele abil tehtud esimesest august toodi maapinnale puursüdamikke kuni 80 meetri sügavuselt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uuel aastal tehakse selle lähistele veel üks sarnane 60 meetri sügavune uuringuauk. Lisaks on kavas maasse puurida veel ka 20 meetri sügavune mõõtekaev põhjavee uurimiseks.

Letipea on üks paikadest, mida tuumajaama rajada sooviv Fermi Energia on võimaliku asukohana välja valinud. EAS-i toel tehtavate ehitusgeoloogiliste uuringute eesmärk on välja selgitada, kas Letipeale on võimalik väikereaktoreid ehitada.