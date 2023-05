Fermi Energia ei eelista üht tuumajaama võimalikku asukohta teisele

Riiklik tuumaenergia töörühm valis Eestis välja 15 tuumajaamale sobida võivat asukohta, neist kaks kattub ka Fermi Energia valikuga. Kuigi meediast on läbi käinud, et Fermi Energia on hakanud asukohavalikuna eelistama endist Aidu põlevkivikarjääri Ida-Virumaal Lüganuse vallas, siis tegelikkuses see nii pole.

"Me vaatame neid mõlemaid võrdselt. Mõlemal piirkonnal on omad plussid ja miinused ning selleks, et midagi otsustada, on vaja väga palju veel uurida ning lõpliku asukoha valib ju siiski riik," sõnas Fermi Energia juhatuse liige Diana Revjako.

Arendajate sõnul on Lääne-Virumaal Viru-Nigula piirkonna plussiks mere lähedus, sest tuumajaamale on vaja jahutusvett. Ida-Virumaa eelisena nimetati muu hulgas seda, et Kirde-Eesti elanikud on harjunud tööstusega.

"Meie jaoks on tõesti hästi oluline kohaliku kogukonna suhtumine ja teemaga kaasa töötamine, sest ilma selleta on väga keeruline seda projekti realiseerida ja pärast ka edasi töötada. Lüganuse vallas tõesti, kuna inimestel on kogemus tööstusega suurem, on arutelud juba lahendustele suunatud.

"Eks küsimusi on palju ja küsimused on head ja eks ka kogukondi on erinevaid. Ka Viru-Nigulas on erinevaid kogukondi ja arutelud kulgevad väga erineva taktiga," ütles Revjako.

Kuigi eeluuringute põhjal on tuumajaama võimalikke asukohti Eestis mitmeid ehk ruumi võiks olla ka rohkem kui ühele tuumajaamale, ei oleks Fermi Energia analüüsi põhjal neid Eestis majanduslikult mõttekas mitmesse kohta teha.

"Kuna erinevatel tuumareaktoritel on väga suur ühisosa, näiteks jahutussüsteemid, haldushooned, jäätmeladestu jne, siis mõistlik on see teha ühte kohta. Vastasel juhul on see tehniliselt küll võimalik, kuid ta läheb ebamõistlikult kalliks," rääkis Revjako.

Kas Eestisse on üldse mõeldav tuumajaama rajada, peaks riik otsustama järgmisel aastal.