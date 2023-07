Geoloogilise uuringu järgi saaks Letipeale tuumaelektrijaama ehitada

Fermi Energia tellitud geoloogiline uuring tuvastas, et Kunda lähistele Letipeale saab tuumajaama ehitada. Letipea on vaid üks võimalikest asukohtadest, kuhu võiks rajada kuni nelja reaktoriga tuumaelektrijaama ning lõplikku otsust, kas Eestis peaks üldse tuumaenergia tootmist lubama, pole valitsus veel teinud.

Fermi Energial on Virumaal tuumajaama võimalikuks asupaigaks valitud kaks kandidaatala. Ja kui Aidu karjääri piirkond on tänu põlevkivi kaevandamisele hästi läbi uuritud, siis Kunda lähedal asuva Letipea kohta valmis geoloogiline uuring alles praegu. Uuring tuvastas, et Letipeale on võimalik tuumajaama ehitada ja Kunda piirkond on jätkuvalt kandidaatide seas.

"Tuumaelektrijaama reaktorihoonet ta peaks kandma ja selle jaoks on vaja see hoonevundament vastavalt projekteerida, et ta kannaks tuumaelektrijaama ja hoiaks seda paigal 60, 80 või 100 aastat. Loomulikult seda asukohta ei ole valitud ja selles asukohas, selles Letipea piirkonnas ei ole valitud ka täpset punkti, kuhu see reaktor peaks tulema, aga nüüd me teame, millised tingimused siin meid ees ootavad ja milline see tehniline lahendus eskiislahenduse näol olla võiks," selgitas Fermi Energia tehnoloogiajuht Mati Jeltsov.

Kunda linna klubisse Fermi Energia aruannet kuulama tulnud kohalikud elanikud ja naabervalla esindajad suhtusid ehitusplaanidesse rahulikult, kuigi Letipeast on nende kodumajadeni vaid paar-kolm kilomeetrit.

"Ma näen seda positiivse uudisena. Ma arvan, et see nii kohalikule kogukonnale kui ka Kundale ja kogu piirkonnale mõjub hästi positiivselt, kogu arengule ja kasvule. Ja turvalisusele on hästi suur rõhk seal pandud," kommenteeris Malla mõisa elanik Asse Sauga.

"Kui Eesti riik otsustab, et Eestisse tuleb tuumajaam, siis see on kindlasti Letipea, selles ma üldse ei kahtlegi. Ja olles ise ehitusinsener ja pinnasemehaanikat õppinud, siis selge on see, et savi peal on need riskid oluliselt väiksemad kui lubjakivi või gneissi peal," ütles Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev.

Seda, kas Eestisse on üldse mõeldav tuumajaama rajada, peaks riik otsustama käesoleva aasta lõpus.