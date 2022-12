Ungari võitlus Brüsseliga jätkub ka uuel aastal

Ungari peaminister Viktor Orban ei kao ilmselt Euroopa Liidu uudistest ka 2023. aastal. Veel detsembri keskel suutis riik saavutada Brüsselis kokkuleppe, mille alusel kiideti heaks nende taasterahastu ning lahti külmutati ligi kümme protsenti tavapärastest eurorahadest.

Selle kokkuleppe teiseks pooleks oli Ungari nõusolek eraldada Ukrainale 18 miljardit eurot Euroopa Liidu laenuraha ning toetus globaalse miinimummaksu ideele.

Kuid see ei olnud kaugeltki Orbani ja Brüsseli vastasseisu lõpp. Võib üsna kindlalt ennustada, et uuel aastal hakkab Ungari taas erinevatel teemadel vetosid kasutama, et kõik oma eurorahad kätte saada.

Euroopa Komisjon andis riigile eelmisel nädala saadet kirjas selgelt märku - kui vajalikke reforme ei tehta, siis pole löögi all mitte ainult nende 5,8 miljardi eurone taasterahastu, vaid ka ühtekuuluvusfondi kaud jaotatavad toetused.

Ja neid on palju. Kokku ligi 22 miljardit eurot, mis on mõeldud vaesemate Euroopa Liidu piirkondade järele aitamiseks. Mitte, et Euroopa Koomisjon ei tahaks, et seda raha nii kasutataks, aga neil puudub kindlus, et raha läheb Ungaris õigesse kohta. Seepärast nõutaksegi endiselt, et reformid peavad tulema 17 võtmeküsimuses, mida terve sügise Budapesti ja Brüsseli vahet põrgatatati.

Üldiselt ei tohiks Orbanil tekkida probleeme nende teemade leidmisega, mida vajadusel blokeerida.

Euroopa Liidus on ilmselt esimeseks võimaluseks Venemaa vastased sanktsioonid. Neid tuleb iga kuue kuu tagant pikendada, mille tarbeks on vaja kõikide riikide ühehäälset otsust. Näiteks esimese ja teise paketi tähtajad saabuvad juba veebruari lõpus, mil saab aasta Ukraina sõja algusest ja sealt edasi lähevad kõik üheksa riburada pidi.

Samuti saab Orban mängu viia ka veel laiemale pinnale, sest riigi parlament pole endiselt kiitnud heaks Soome ja Rootsi NATO-ga liitumist. Selle n-ö nupu vajutamine oleks täiesti uus tase ka Orbanile, aga kui kaalul on 28 miljardit eurot, siis võib see talle just sobiv malakas olla.

Millise kaardi ta järgmisena mängib, näitab juba aasta 2023.